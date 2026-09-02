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Выпуск МЧД в «Контур.Доверенности» стал быстрее благодаря шаблонам

Выпуск машиночитаемой доверенности (МЧД) в «Контур.Доверенности» стал быстрее благодаря шаблонам. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

В шаблонах уже указаны формат машиночитаемой доверенности, полномочия и другие параметры, которые требуются для работы в популярных системах и сервисах.

Воспользоваться шаблоном можно при создании доверенности. Пользователю нужно выбрать подходящий сценарий — конкретный сервис «Контура» или ведомство. Затем указать срок действия и данные уполномоченного лица, проверить доверенность и при необходимости доработать ее.

Если у выбранной системы есть особые требования, «Контур.Доверенность» учтет их при заполнении МЧД. Сервис автоматически укажет нужные параметры, например сферу применения и наличие метки доверенного времени и не даст случайно изменить поля, из-за которых доверенность могут не принять.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность», сказала: «Шаблоны помогут компаниям тратить меньше времени на изучение требований разных информационных систем к МЧД, а также снизят риск ошибок при заполнении. Это особенно актуально при работе с доверенностями для сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Специализированный шаблон позволит сразу добавить в МЧД подходящие полномочия для конкретной роли: грузополучателя, грузоотправителя, экспедитора или перевозчика».

Шаблон можно применить только для первичной доверенности. Для МЧД, которые выпускают в порядке передоверия, такая возможность не предусмотрена, поскольку у таких доверенностей есть ограничения по составу. Для МЧД формата 003 компании могут создавать собственные шаблоны.

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