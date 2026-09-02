«СофтМолл» и «Салют для бизнеса» договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Компании «СофтМолл» и «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), заключили партнерское соглашение, которое предполагает реализацию совместных проектов в области генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «СофтМолл».

Интегратор информационных технологий и решений в сфере информационной безопасности «СофтМолл» и разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ агентами GigaCowork «Салют для бизнеса» планируют совместно развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта и исследовать их экономическую эффективность в отечественной промышленности.

«В партнерстве мы сможем выработать экспертизу, которая в будущем позволит бизнесу принимать взвешенные решения о внедрении ИИ. Понимание технологических возможностей и потенциала производительности новых инструментов автоматизации позволит быстрее пройти путь от экспериментов к промышленной эксплуатации и масштабируемым решениям», — сказал Сергей Туманов, генеральный директор «СофтМолл».

Стороны планируют объединить компетенции в области информационных технологий, кибербезопасности и анализа данных.

«Мы видим большой потенциал применения ИИ-агентов для предприятий машиностроительной, металлургической и нефтегазовой отраслей. При этом сектор заинтересован в платформенных отраслевых решениях, которые позволяют настроить сквозную автоматизацию на уровне всей компании. Наше партнерство позволит находить и прорабатывать самые перспективные сценарии применения ИИ-агентов, способствующих снижению нагрузки и ускорению производительности сотрудников промышленности, — отметил Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».