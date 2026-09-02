Операционная система «Альт Образование» бесплатна для школ

Компания «Базальт СПО» запускает специальное предложение для школ: операционная система «Альт Образование» 11 предоставляется безвозмездно и бессрочно на условиях открытой лицензии государственным, муниципальным и частным общеобразовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Использовать продукт можно для реализации образовательных программ всех ступеней школьного образования, при проведении государственной итоговой аттестации, а также в домашних условиях.

Продукт «Альт Образование» — первый в официальном перечне ОС (операционных систем), совместимых с программами для проведения государственной итоговой аттестации. Это означает, что на этой системе можно проводить ЕГЭ по всей стране. С 2024 г. «Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению единого государственного экзамена.

«Альт Образование» — единственная операционная система для сферы образования, включенная в Единый реестр российских программ (регистрационный номер 1912). Система включает специализированное ПО для учебного процесса: Veyon для управления компьютерным классом, OpenBoard для работы с интерактивными досками, Moodle для дистанционного обучения и Nextcloud для облачного хранения. Можно выбрать графическую среду (KDE или Xfce) в зависимости от мощности компьютеров. В состав продукта входят готовые наборы приложений для разных ступеней обучения — от набора образовательных игр для младших школьников, инструментов для развития алгоритмического мышления, основ компьютерной грамотности сред программирования до инструментов для профессионального изучения робототехники, систем компьютерной математики, 3D-моделирования и дизайна. В составе предусмотрен корневой сертификат Минцифры России для доступа к российским государственным сервисам, в т. ч. образовательным, и сертификат ЕСПД для возможности подключения к защищенной сети.

Продукт полностью совместим с отечественным ПО для ППЭ.

«Мы видим свою социальную ответственность в том, чтобы школы, учителя и ученики имели доступ к современным российским ИТ-решениям. Бесплатное предоставление операционной системы «Альт Образование» — наш вклад в подготовку кадров и укрепление технологической независимости страны», — отметил Владимир Кашицин, начальник отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

Обучение и поддержка

Компания разработала и предоставляет бесплатные учебно-методические материалы и обучающие видеоуроки для сотрудников общеобразовательных организаций. Разработка и поддержка материалов реализуется в рамках проекта «Альт Академия». Для оперативного обмена опытом и получения новостей об обновлениях в мессенджере «Макс» работает чат для системных администраторов и учителей «Альт Академия | Поддержка школ».

Для школ создана специальная позиция по приобретению технической поддержки уровня «Стандартный». Это позволяет получать квалифицированную помощь специалистов и экономить средства. Сертификат на сопровождение ОС «Альт Образование» 11 (комплект на 20 установок на 12 месяцев) по промо-цене для школ составляет 25 000 руб. При этом сама операционная система предоставляется бесплатно в любом необходимом количестве инсталляций.

Как получить ОС

Дистрибутив операционной системы «Альт Образование» 11 доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте компании. Форма для запроса электронной версии лицензии станет доступна на сайте с 15 сентября 2026 г.

Для приобретения других продуктов семейства «Альт» со скидкой образовательные организации могут оформить академическую лицензию.