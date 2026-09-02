Oberon объединил биометрический СКУД, систему видеонаблюдения и датчики мониторинга окружающей среды в единый дашборд для строек

Компания Oberon представила единый дашборд для мониторинга за техническими средствами объектовой фиксации (ТСОФ), который сводит данные от биометрического СКУД, статуса его интеграции с РС ЕБС и Реестром строителей, ViPNet, системы видеонаблюдения, и датчиков мониторинга окружающей среды (датчиков мониторинга уровня шума и датчиком мониторинга концентрации взвешенных частиц в воздухе). Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Решение работает как надстройка поверх уже установленного оборудования и позволяет в реальном времени контролировать состояние всех объектов и качество данных для государственных информационных систем (ГИС).

Проблема: «все работает» до первого запроса регулятора

На строительных площадках биометрический СКУД может перестать отвечать ночью, но продолжать работать «вхолостую» — проходы не фиксируются. Об этом узнают через неделю, когда данные не сходятся с реестром строителей и приходит запрос от регулятора.

Биометрический СКУД на площадке — это четыре звена: контроллер СКУД (в нашем случае котроллер производства Strazh Rubezh), биометрические считыватели, ViPNet-координатор и доступ в интернет. Выходит из строя любое — система мертва целиком. При семи площадках это необходимость периодического выполнения 28 ручных проверок.

Отдельная проблема — качество данных сотрудников, внесенных в контроллер СКУД. Опечатка в ИНН, перепутанный ОКСМ, пустой КИГ приводят к тому, что проход не учитывается в Реестре строителей. Штраф приходит позже, когда исправлять поздно.

Решение Oberon: единый дашборд без замены оборудования

Oberon разработал систему мониторинга с единым дашбордом — надстройку поверх уже установленных СКУД, СВН, ViPNet и датчиков. Оборудование менять не потребовалось.

«Мы сделали централизованное единое окно мониторинга для объектовых технических средств строительных площадок, которое в реальном времени показывает состояние всех площадок и качество данных. Это дешевле, быстрее и закрывает реальные боли: простои, штрафы», — сказал ведущий инженер Петр Педынин.

Дашборд выгружает всех сотрудников площадки и автоматически проверяет корректность заполнения данных: ОКПДТР, ИНН, СНИЛС, КПП, гражданство, ОКСМ, КИГ. Список фильтруется в режим «только ошибки» и выгружается в формате Excel с цветовой подсветкой для удобства исправления.

Система забирает события проходов за текущую дату с контроллера, считает уникальные проходы и позволяет сотруднику сопоставить их с информацией, полученной из дашборда ДГП г. Москвы. Расхождение можно оперативно отследить «с одного клика» в день появления вопроса со стороны регулятора, а не по итогам отчетного периода. Также система позволяет оперативно посмотреть список сотрудников, находящихся в настоящий момент находящихся на объекте.

В том же контуре работают видеонаблюдение с интеграцией в ЕЦХД, мониторинг уровня шума и концентрации взвешенных частиц, а также резервируемый беспроводной канал на SIM-картах разных операторов.

Практический эффект

Решение позволило: заменить ежедневную проверку контроллеров СКУД одним окном: статус любой площадки — за секунды; находить отказы раньше пользователей оборудования; исправлять ошибки в данных сотрудников до претензии со стороны регулятора, а не после штрафа; собирать информацию о проходах в пару кликов по всем объектам.

«Если у заказчика больше одной площадки, он не должен узнавать об отказе СКУД от прораба. Наша задача — дать ему одно окно, где за секунды виден статус всех объектов и качество данных», — сказал руководитель проекта Павел Миронычев.

Решение Oberon обеспечивает соответствие требованиям Департамента информационных технологий города Москвы.

Наличие у компании лицензий ФСТЭК и ФСБ, свидетельств СРО и статуса сертифицированного партнера «ИнфоТеКС» (ViPNet) подтверждает ее квалификацию и надежность как поставщика ИБ-решений.