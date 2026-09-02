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На российском рынке появилась новая платформа для проведения вебинаров

Российский разработчик комплексных ИТ-решений для бизнеса «Клауд Атлас» представил новую платформу для проведения вебинаров на базе экосистемы корпоративных коммуникаций Frisbee. Решение рассчитано на масштабные онлайн-мероприятия – от лекций и продуктовых презентаций до трансляций концертов – и поддерживает участие более 1 тыс. зрителей. Об этом CNews сообщил представитель Frisbee.

Запуск виртуальной площадки отвечает растущему спросу на отечественные инструменты для онлайн-коммуникаций, связанному с уходом с рынка РФ популярных зарубежных сервисов и нехваткой решений, которые можно было бы использовать без сложностей и рисков. Так, по оценкам J’son & Partners, к 2028 г. объем сегмента видеоконференцсвязи и смежных сервисов в России имеет потенциал для двукратного роста, а продажи отечественных систем могут достичь 44,5 млрд руб.

Режим вебинара во Frisbee построен на разделении ролей между организаторами, спикерами и слушателями. Организатор и модераторы получают полный контроль над трансляцией: управление правами участников, назначение спикеров, возможность включать и отключать микрофоны и камеры, а также модерация доступа к эфиру.

Для работы с вопросами аудитории предусмотрен отдельный чат, а функция «поднятой руки» позволяет участникам запросить возможность выступить. Вебинар также поддерживает демонстрацию экрана и презентационных материалов, что делает его удобным для обучающих сессий, презентаций и отраслевых мероприятий.

Для зрителей участие в вебинаре не требует установки приложения и отдельной регистрации: достаточно перейти по ссылке от организатора. Это снижает порог входа для внешней аудитории и упрощает запуск массовых мероприятий без лишних технических шагов.

После завершения эфира запись автоматически сохраняется в высоком качестве и может быть опубликована на внутреннем видеохостинге FrisbeeTube для повторного просмотра или дальнейших действий.

Новый режим стал естественным расширением экосистемы Frisbee, которая уже объединяет защищенный мессенджер, ВКС, корпоративный видеопортал, ИИ-ассистента, календарь и таск-менеджер.

Он рассчитан на регулярные деловые и публичные мероприятия, где важна безопасность, управляемость, предсказуемость и отсутствие технических сложностей. Режим подходит для корпоративного обучения, внешних презентаций, клиентских встреч, лекций и других форматов, в которых нужно собрать большую аудиторию и сохранить контроль над эфиром.

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