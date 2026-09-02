«М.Видео»: продажи товаров для настольного тенниса выросли в почти в 5 раз во 2 квартале 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что во II квартале 2026 г. спрос на товары для настольного тенниса на маркетплейсе «М.Видео» значительно вырос по сравнению с I кварталом. В денежном выражении продажи категории увеличились на 368%, а количество приобретенных товаров — на 327%. Наиболее активно интерес к категории рос в период подготовки к летнему сезону, когда покупатели начали обустраивать дачные участки, загородные дома и зоны отдыха. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Спорт» компании «М.Видео» Артур Майоров: «Во II квартале мы наблюдаем рост спроса на сезонные товары для активного отдыха, и настольный теннис — одна из самых динамично растущих категорий. Покупатели все чаще выбирают оборудование, которое позволяет проводить больше времени с семьей и друзьями на даче или за городом. Мы видим, что многие приобретают не только теннисный стол, но и аксессуары для игры, формируя полноценную игровую зону. Настольный теннис остается одним из самых универсальных видов спорта: он подходит людям любого возраста, помогает разнообразить отдых и не требует сложной подготовки, поэтому интерес к этой категории стабильно растет с наступлением теплого сезона».

Наиболее заметная динамика наблюдалась весной. После умеренного спроса в начале года продажи резко ускорились уже в марте, увеличившись на 243% по сравнению с февралем. В апреле категория прибавила еще 70%, а в мае достигла максимума, показав рост сразу на 111% относительно апреля. В июне высокий интерес сохранился — продажи оказались всего на 16% ниже рекордного майского уровня.

Основной спрос пришелся на складные теннисные столы, которые остаются наиболее востребованным форматом благодаря удобству хранения и транспортировки. Наибольшей популярностью пользовались модели Wallaby S400 B, Wallaby S300 B и Wallaby R240 B. Вместе со столами покупатели активно приобретали аксессуары для игры — теннисные мячи, игровые наборы, сетки и защитные чехлы, предпочитая сразу комплектовать все необходимое для активного отдыха.

Рост интереса к категории отражает более широкий тренд на активный семейный досуг и занятия спортом на свежем воздухе. Настольный теннис остается одним из самых доступных видов спорта, не требует сложной подготовки или специальной инфраструктуры и одинаково подходит как для взрослых, так и для детей. Современные складные столы позволяют легко разместить игровую зону как в загородном доме, так и на открытой площадке.