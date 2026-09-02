Ловушка от друга: новая схема обмана от имени благотворительных фондов

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошеннических сборов. Под брендами известных сервисов онлайн-пожертвований злоумышленники создают фальшивые сайты, через которые собирают финансовую помощь для детей, а также для бойцов на передовой. Об этом CNews сообщили представители F6.

Под угрозой атак может оказаться любой российский пользователь: для поиска потенциальных жертв скамеры покупают угнанные аккаунты популярных мессенджеров, а сообщения со ссылками на поддельные сайты отправляют всем контактам аккаунта. Средняя сумма ущерба от действий участников мошеннической группы, которая применяет этот сценарий, составляет около 5500 руб.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую тактику мошенничества от имени благотворительных фондов.

Злоумышленники создают фальшивые сайты под брендами известного сервиса онлайн-пожертвований, а также благотворительного фонда, который проводит сборы гуманитарной помощи для бойцов на передовой. Мошенники копируют страницы с актуальными объявлениями о сборах, а для большего сходства с оригинальными ресурсами заимствуют их домены как часть имени поддельного сайта. Отличить такие сайты-приманки можно по доменной зоне: официальные сайты сервисов онлайн-пожертвований и благотворительных фондов находятся в зоне .ru, а мошенническая группа регистрировала поддельные ресурсы в зоне .pro.

Под угрозой атак с использованием таких сайтов-приманок находятся все активные пользователи популярных мессенджеров. Причина – в том, что в качестве главного способа распространения ссылок на фальшивые сайты злоумышленники используют угнанные аккаунты, которые приобретают на теневом рынке. Чем больше у похищенного аккаунта контактов, тем он дороже. Получив доступ к такому аккаунту, мошенники рассылают сообщения всем контактам подряд.

Задача преступников на первом этапе – добиться того, чтобы обманутый пользователь перевел им любую сумму. Средний размер пожертвований, которые жертвы перечисляют таким образом через поддельные сайты, составляет 450 руб. Для злоумышленников важно, что в этот момент человек указывает на фальшивом сайте данные своей банковской карты и код подтверждения. Получив эти сведения, мошенники используют их для дальнейшей кражи денег со счета пользователя. В итоге средняя сумма ущерба от действий участников мошеннической группы, которая применяет этот сценарий, составляет около 5500 руб.

«Опасность подобной тактики мошеннических атак – в том, что вы можете получить сообщение с правдоподобной просьбой помочь нуждающимся от любого из своих контактов. Представьте, сколько у вас контактов в мессенджерах – угнать учетную запись могут у любого из них», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с благотворительностью

Сначала проверяй, потом доверяй. Критически относитесь ко всем сообщениям в соцсетях и мессенджерах, а также постам, объявлениям и письмам с просьбой оказать помощь и перевести деньги на благое дело.

Не переходите по ссылкам от незнакомцев или из сообщений от знакомых контактов, о которых вы не просили.

Прежде чем перейти на незнакомый сайт, рекомендуем проверить его с помощью whois-сервисов. Если сайт создан менее года назад, высока вероятность, что его используют мошенники.

Доверяйте только официальным ресурсам. Если сайт позиционируется как известный фонд или сервис онлайн-пожертвований, но его домен отличается от официального сайта фонда, указанного в поисковике, на такой сайт лучше не переходить.

Семь раз отмерь, один раз переведи. Лучше лишний раз перезвонить, переспросить, уточнить, чем отправить деньги злоумышленникам.