Исследование: родители школьников хотят работать из дома

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и образовательный холдинг Skillbox, совместно с сервисом онлайн-опросов «Анкетолог» в преддверии Дня знаний провели исследование о формате работы родителей школьников и том, как они организуют рабочее время в течение учебного года. По результатам опроса, большинство респондентов (80%) предпочли бы удаленный или гибридный формат работы. При этом в таком графике сейчас работают лишь 29% опрошенных.

Для 41% родителей первоклассников 1 сентября станет полноценным выходным. При этом почти четверть респондентов в День знаний отпрашиваются с работы на несколько часов или договариваются о сокращенном дне, гибкий график доступен 14%. Среди родителей детей со 2-го по 11-й класс выходной ради линейки берут только 22%. При этом работать как обычно 1 сентября собираются лишь 11% родителей первоклассников против 35% родителей детей постарше.

Начало учебного года влияет и на ежедневный режим работы: 23% родителей первоклассников выбирают раньше начинать или заканчивать рабочий день. В целом среди родителей школьников этот показатель составляет 12%.

Школьные мероприятия не всегда позволяют родителям полностью отключиться от работы. Больше половины респондентов во время линеек, собраний и других мероприятий отвечают на рабочие сообщения в мессенджерах (55%), а 26% — на письма в почте. 39% успевают выполнить отдельные рабочие задачи, почти четверть опрошенных полноценно работают параллельно с мероприятием. К рабочим звонкам или онлайн-встречам подключаются 22% работающих родителей.

При этом необходимость оставаться на связи касается не только разовых школьных событий. 35% родителей отмечают, что после начала учебного года им приходится чаще совмещать работу и дела ребенка, а 17% стали чаще брать выходные или отгулы.

По результатам опроса, 80% родителей хотели бы работать удаленно или в гибридном формате, тогда как сейчас такой график есть только у 29%. При этом запрос заметно различается у мужчин и женщин. 89% матерей выбрали бы удаленную или гибридную работу, среди отцов таких всего 69%. Полностью очный формат предпочли бы 10% женщин и 30% мужчин. Другие варианты рабочего графика предпочитают 1% родителей.

Главным преимуществом гибридной и удаленной работы родители называют возможность совмещать работу и домашние дела — 35%. Еще 34% ценят свободу решать внезапные семейные вопросы, 32% — не отпрашиваться с работы, а 32% — проводить больше времени с детьми. Удобство отвезти или встретить ребенка отметили 24%, гибко распределять рабочее время — 27%.

В опросе приняли участие 1 тыс. родителей школьников из разных регионов России.