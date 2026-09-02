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Интерес к китайскому автопрому на Rutube вырос на четверть за год

За январь–август 2026 года количество просмотров контента о китайских автомобилях на Rutube увеличилось на 24% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

За первые восемь месяцев 2026 г. количество просмотров контента о китайском автопроме на Rutube выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Время просмотра такого контента увеличилось на 14% год к году.

Особенно заметная динамика наблюдалась во II квартале 2026 г. Количество просмотров видео о китайских автомобилях увеличилось на 37% по сравнению со II кварталом 2025 г., а время просмотра на 29%.

Наиболее выраженный рост зафиксирован в мае: количество просмотров контента о китайском автопроме выросло на 53% относительно мая прошлого года, а время просмотра на 37%.

В июне положительная динамика сохранилась: просмотры увеличились на 38%, а время просмотра на 22% год к году.

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В июле и августе интерес аудитории также оставался выше прошлогоднего уровня. Суммарное количество просмотров контента о китайских автомобилях за два месяца выросло более чем на 7%, а время просмотра почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Полученные данные показывают устойчивый рост интереса пользователей Rutube к китайскому автопрому. Аудитория все активнее смотрит видео об автомобилях китайских брендов, а увеличение не только числа просмотров, но и времени просмотра говорит о более глубоком интересе к этой тематике на платформе.

«Китайские автомобили стали заметной частью повседневной повестки, и это напрямую отражается в медиапотреблении. Люди хотят не только следить за новинками, но и глубже разбираться в моделях, технологиях и самом рынке. Мы видим, что интерес пользователей Rutube к китайскому автопрому остается устойчивым, а в 2026 году положительная динамика сохраняется. Для нас это хороший пример того, как Rutube отражает реальные изменения в интересах аудитории», — сказал Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава «Цифровых активов».

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