ГК «Юзтех» подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Mannai Information Technology

ГК «Юзтех» подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с компанией Mannai Information Technology Co. LLC. Документ закрепляет планы сторон по развитию сотрудничества в сфере цифровых решений и совместных технологических инициатив. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Юзтех».

Соглашение создает основу для развития сотрудничества в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) и поддержки практических технологических инициатив, направленных на повышение операционной эффективности, цифровой рост и локальную реализацию проектов. Для ГК «Юзтех» это важный шаг в развитии партнерской сети на Ближнем Востоке. Компания рассматривает регион GCC как один из ключевых рынков для внедрения решений в области искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, интеграции данных, умных городов и производства, операционной автоматизации.

Партнерство с Mannai Information Technology Co. LLC позволит сторонам изучить возможности совместной работы над проектами, где технологическая экспертиза ГК «Юзтех» может быть дополнена региональным опытом, знанием локального рынка и пониманием потребностей заказчиков в GCC.

«Мы рады продолжать развивать партнерства, которые объединяют технологическую экспертизу с пониманием регионального рынка. Для нас особенно важно, чтобы цифровые решения не оставались на уровне концепций, а помогали компаниям и государственным организациям достигать практических результатов: повышать эффективность, ускорять исполнение и укреплять устойчивость операций», – отметила Рузан Арутюнян, региональный директор ГК «Юзтех».