«Газпром нефть» и «Р7» объединят усилия для развития ИТ-компетенций студентов и преподавателей

«Газпром нефть» и российский разработчик программного обеспечения для совместной работы и коммуникаций «Р7», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере образования. Подписи под соглашением поставили ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев и руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7» Андрей Молчанов.

Целью сотрудничества станет развитие современной образовательной среды в учебных заведениях экосистемы «Газпром нефти». В первую очередь это «Лига вузов», в которую входят 49 вузов из 19 регионов России и 3 дружественных стран, а также «Лига колледжей» и «Лига школ». В планах – совместная реализация проектов, направленных на развитие ИТ-компетенций студентов и преподавателей с использованием российских ИТ-решений.

Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий, включая конференции, семинары, мастер-классы, интенсивы и хакатоны. Кроме того, будут организованы стажировки, практики, программы повышения квалификации и обмена опытом для преподавателей. Также предполагается обмен лучшими практиками и методическими материалами, совместная разработка образовательных инициатив.

«Сегодня как никогда важно, чтобы образование опиралось на передовые отечественные ИТ-решения. Студенты должны уже во время учебы работать с теми инструментами, которые войдут в их профессиональную жизнь сразу после получения высшего образования. Это партнерство – наш реальный шаг к тому, чтобы сократить разрыв между учебными заведениями и отраслью, чтобы будущие инженеры, разработчики, специалисты самых разных ИТ-направлений приходили в компании уже состоявшимися профессионалами. Ведь глубокое владение современными технологиями это неотъемлемая основа их будущей эффективности», – отметил руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7» Андрей Молчанов.

«Эффективное развитие образования сегодня немыслимо без цифровых инструментов, которые востребованы и студентами, и преподавателями. Именно поэтому мы делаем ставку на партнерство с теми российскими технологическими компаниями, которые не просто поставляют решения, а совместно с нами формируют современную образовательную среду и внедряют новые практики. Убежден, что такое сотрудничество даст дополнительное развитие цифровых компетенций у студентов и преподавателей наших академических партнеров», – сказал ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

«Сотрудничество с «Р7» открывает новые возможности для развития ИТ-компетенций в наших образовательных лигах. Студенты и преподаватели получат доступ к современным отечественным ИТ-решениям, которые уже сегодня используются в крупнейших компаниях страны. Мы целенаправленно строим образовательную среду, где обучение идет на актуальных технологических инструментах. Это позволяет будущим специалистам еще на этапе учебы осваивать те продукты, с которыми они будут работать в индустрии, и приходить в профессию уже подготовленными», – сказал Леонид Потапов, руководитель программы по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефти».