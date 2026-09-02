«Эн+ Телеком» укрепляет технологический фундамент с АРГУС NRI

Телекоммуникационный оператор «Эн+ Телеком» завершил внедрение системы учета технических ресурсов на базе АРГУС NRI. Система объединила данные о сетевой инфраструктуре и автоматизировала процессы, связанные с проверкой технической возможности подключения, эксплуатацией оборудования, анализом загрузки ресурсов и подготовкой отчетности. После запуска системы срок подключения клиента сократился с 10 до 2 дней. Время, необходимое для анализа данных и подготовки отчетов, уменьшилось с 3 часов до 30 минут. Количество выездных проверок, которые ежемесячно проводились для определения технической возможности подключения, сократилось с 75 до 25.

В рамках реализации стратегии цифровой трансформации руководство «Эн+ Телеком» инициировало комплексный проект совместно с НТЦ АРГУС по оптимизации управленческих процессов. Компания последовательно движется по пути создания современной цифровой среды, где эффективное использование данных становится конкурентным преимуществом.

В результате был создан единый информационный контур, обеспечивающий актуальное представление о состоянии сетевой инфраструктуры. Система учета технических ресурсов стала важным инструментом в арсенале компании, позволяя существенно оптимизировать процессы взаимодействия между различными подразделениями.

«Новая система поможет нам быстрее обрабатывать данные, жестче контролировать сеть и проще управлять инфраструктурой. Все это мы делаем, чтобы повышать качество связи и услуг для наших абонентов», — отметил Максим Павленко, генеральный директор «Эн+ Телеком».

Коммерческие подразделения теперь могут более эффективно оценивать возможности подключения новых услуг, в то время как технические специалисты получили инструменты для быстрого анализа ресурсно-сервисных зависимостей. Это создает основу для проактивного управления инфраструктурой и минимизации операционных рисков.

«Главная задача проекта состояла не просто в переносе данных о сетевой инфраструктуре в новую систему учета технических ресурсов. Нам было важно сформировать единый контур актуальных данных о сетевых ресурсах, связать их с услугами и клиентами и сделать доступными для эксплуатационных и коммерческих процессов. В результате «Эн+ Телеком» получил основу не только для ускорения текущих операций, но и для дальнейшего развития автоматизации управления сетью», – сказал Михаил Феноменов, заместитель генерального директора НТЦ АРГУС.

В планах «Эн+ Телеком» дальнейшее развитие системы учета технических ресурсов за счет подключения модулей искусственного интеллекта, разрабатываемых НТЦ АРГУС. Модули будут использовать данные NRI для автоматизированной обработки запросов на проверку технической возможности подключения, подбора доступных сетевых ресурсов, а также поддержки планирования строительства и развития сети. Это позволит расширить функциональность системы от технического учета ресурсов до поддержки решений по развитию сетевой инфраструктуры.