Efsol развернула облачную инфраструктуру «1С» для Emil Distribution за один день

Компания Efsol реализовала проект по размещению «1С» в облаке для Emil Distribution — официального представителя Emilgroup. Специалисты Efsol за один день развернули инфраструктуру для работы с конфигурациями «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия», перенесли информационные базы заказчика и организовали удаленный доступ для сотрудников через RDP и Web. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Перед Efsol стояла задача в максимально короткие сроки запустить для Emil Distribution рабочую среду «1С» без капитальных затрат на собственную серверную инфраструктуру. Для торговой компании также была важна доступность системы в вечернее время и выходные дни. Использование локального оборудования потребовало бы закупки серверов, подготовки инфраструктуры, установки программного обеспечения и последующего самостоятельного сопровождения, что увеличило бы срок запуска и первоначальные расходы.

В качестве решения Efsol предоставила заказчику облачную инфраструктуру, включающую необходимые вычислительные ресурсы, программное обеспечение и аренду типовых конфигураций «1С». В облачной среде были развернуты «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия», после чего специалисты перенесли существующие базы данных клиента и подключили сотрудников к работе.

Для удаленного доступа Efsol реализовала два сценария подключения. Пользователи могут работать с информационными базами через RDP-соединение или Web-публикацию. Для защиты удаленного подключения применяется шлюз терминалов, обеспечивающий шифрование соединения и контролируемый доступ к корпоративной среде.

Одной из ключевых особенностей проекта стала скорость запуска. Использование готовой облачной инфраструктуры Efsol позволило развернуть систему с необходимыми конфигурациями «1С», выполнить миграцию данных и подготовить рабочие места пользователей за один день. При этом сервис доступен 24/7, что соответствует режиму работы торговой компании и позволяет сотрудникам подключаться к системе в вечернее время и выходные.

Облачная модель также позволила Emil Distribution отказаться от единовременных затрат на закупку серверного оборудования и создание собственной инфраструктуры. Заказчик использует ресурсы и программное обеспечение по подписной модели, а перенос данных в облако был выполнен в рамках услуги без дополнительных затрат на миграцию.

По итогам проекта Emil Distribution получила готовую инфраструктуру для работы с «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия», доступную круглосуточно через RDP и Web. Для компании это означает быстрый запуск сотрудников, отсутствие капитальных затрат на собственный серверный контур и возможность оплачивать используемую инфраструктуру в формате регулярной подписки.

«Для торговых компаний скорость запуска и доступность корпоративных систем напрямую влияют на работу сотрудников. Облачная модель позволяет не тратить время на закупку и подготовку собственного оборудования, а сразу получить готовую среду с необходимыми конфигурациями «1С». В проекте для Emil Distribution нам удалось за один день развернуть инфраструктуру, перенести данные и предоставить пользователям несколько вариантов удаленного подключения», — сказал руководитель отдела Владислав Качинаускас.

Ключевая ценность реализованного решения заключается в сочетании быстрого запуска, круглосуточной доступности и отсутствия капитальных затрат. Заказчику не требуется самостоятельно закупать и обслуживать серверное оборудование, отдельно приобретать инфраструктурные ресурсы и организовывать удаленный доступ: необходимые компоненты объединены в облачном сервисе Efsol.

Такой подход особенно актуален для торговых компаний, небольших и средних организаций, распределенных команд и предприятий, которым необходимо быстро запустить работу в «1С», обеспечить сотрудникам доступ к системе из разных мест и отказаться от первоначальных инвестиций в собственную серверную инфраструктуру.