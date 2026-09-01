В Сочи пройдет выездной интенсив по кибербезопасности «Код ИБ ПРОФИ»

С 9 по 13 сентября 2026 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет выездной образовательный интенсив по информационной безопасности «Код ИБ ПРОФИ», на котором соберутся эксперты ведущих компаний: Сбербанк, Яндекс, VK, Билайн, Озон Банк, Райффайзенбанк и другие.

Участники разберут практические кейсы на мастер-классах, а также примут участие в киберучениях в штабе и на киберполигоне, моделирующих реальные инциденты информационной безопасности. По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 16 академических часов.

Помимо образовательной программы организаторы подготовили насыщенную неформальную часть: прогулки в горах, рафтинг, сапы, спортивные активности, барбекю-вечера с песнями под гитару и другие мероприятия, которые позволят участникам продолжить профессиональное общение вне конференц-зала.

Подробная информация о программе и условиях участия доступна на сайте проекта.