В школах Ленинградской области заработали биометрия и ИИ-сервисы «Сбера»

С 1 сентября ученики десяти школ Ленинградской области смогут проходить в школу по биометрии, а учителя — анализировать записи уроков с помощью «Ассистента преподавателя». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

«Технологичная школа» — так называется новый проект «Сбера» и правительства Ленинградской области, запущенный ко Дню знаний. С 1 сентября в десяти школах региона заработали цифровые сервисы для учеников, родителей и педагогов.

Теперь у учеников появится ещё один способ прохода через школьный турникет — по биометрии. При выборе этого способа можно не носить с собой пропуск: достаточно посмотреть в камеру, и система распознает ученика, откроет турникет и зафиксирует его проход. О том, что ребёнок вошёл в школу или вышел из неё, родители получат уведомление в мобильном приложении банка. Подключение к биометрии — дело добровольное и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребёнка. Привычные способы прохода в школу сохранятся.

Снизить рутинную нагрузку на педагогов поможет «Ассистент преподавателя» — многофункциональная платформа на базе модели GigaChat. Она помогает в ежедневной работе: готовиться к урокам, планировать занятия, анализировать результаты. Сегодня платформой пользуются более 150 тыс. учителей в 62 регионах России.

Одна из десяти школ проекта — в Мурино — в День знаний устроит для учеников практическое знакомство с генеративным искусственным интеллектом. С помощью модели Kandinsky 3D школьники будут создавать объёмные модели по фотографиям и текстовым описаниям, а эксперты «Сбера» проведут мастер-классы по работе с 3D-принтерами.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Правительство Ленинградской области — стратегический партнёр «Сбера» в развитии цифровых технологий в образовании. Проект «Технологичная школа» стал примером того, как объединение усилий региона и бизнеса помогает создавать более удобную и безопасную школьную среду. Биометрия, ИИ-инструменты и другие цифровые сервисы решают конкретные задачи: помогают родителям быть спокойнее, учителям — уделять больше времени работе с детьми, а школьникам — экспериментировать и воплощать свои идеи в жизнь. Этот опыт поможет определить наиболее востребованные решения и возможности их дальнейшего масштабирования в других регионах России».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, отметил: «С 1 сентября родители смогут управлять школьным питанием и пропуском ребёнка прямо в «СберБанк Онлайн». В Ленинградской области этот сервис дополняет уже работающую карту «Школа 47», которую мы развиваем вместе со «Сбером». Всё в одном приложении: баланс, покупки, пополнение счёта. Удобно, прозрачно, без лишней бюрократии. Спасибо «Сберу» за совместную работу».

Проект «Технологичная школа» продолжает сотрудничество «Сбера» и Ленинградской области по цифровизации образования. Соглашение об этом стороны заключили в 2026 г.