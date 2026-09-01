В PT Fusion появились закрытые отчеты киберразведки и YARA-правила

Positive Technologies представила новую версию PT Fusion — портала для работы с данными киберразведки. В новом релизе появились раздел с приватными отчетами киберразведки, YARA-правила, а также новые возможности для поиска и анализа информации. Обновление позволит специалистам по ИБ оперативно получать аналитику об актуальных угрозах и быстрее использовать ее для выявления атак в своей инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В обновленном PT Fusion теперь есть отдельный раздел с отчетами экспертного центра безопасности Positive Technologies. Клиенты с премиальным уровнем доступа смогут получать материалы, которые не публикуются для широкой аудитории, в том числе аналитические заметки о выявленных кампаниях, используемом злоумышленниками инструментарии и связанных с их активностью индикаторах атаки и компрометации. С некоторыми материалами, которые впоследствии станут публичными, пользователи портала смогут ознакомиться раньше их официального релиза.

В PT Fusion также появились YARA-правила. Они написаны на основе информации об актуальных угрозах, выявленных в рамках киберразведки и расследования инцидентов. Правила могут использоваться для обнаружения вредоносной активности, в ходе threat hunting или реагирования и расследования инцидентов, а также внедряться в такие классы решений, как EDR или sandbox.

«Наша задача — сделать PT Fusion источником не только данных о киберугрозах, но и прикладной экспертизы, которую специалисты смогут использовать в ежедневной работе. Поэтому мы добавляем на портал закрытые аналитические материалы и YARA-правила: это помогает быстрее переходить от информации о новой угрозе к ее поиску в инфраструктуре и выстраиванию мер защиты», — сказал Денис Кувшинов, руководитель направления threat intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies и сервиса PT Fusion.