Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

В PT Fusion появились закрытые отчеты киберразведки и YARA-правила

Positive Technologies представила новую версию PT Fusion — портала для работы с данными киберразведки. В новом релизе появились раздел с приватными отчетами киберразведки, YARA-правила, а также новые возможности для поиска и анализа информации. Обновление позволит специалистам по ИБ оперативно получать аналитику об актуальных угрозах и быстрее использовать ее для выявления атак в своей инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В обновленном PT Fusion теперь есть отдельный раздел с отчетами экспертного центра безопасности Positive Technologies. Клиенты с премиальным уровнем доступа смогут получать материалы, которые не публикуются для широкой аудитории, в том числе аналитические заметки о выявленных кампаниях, используемом злоумышленниками инструментарии и связанных с их активностью индикаторах атаки и компрометации. С некоторыми материалами, которые впоследствии станут публичными, пользователи портала смогут ознакомиться раньше их официального релиза.

В PT Fusion также появились YARA-правила. Они написаны на основе информации об актуальных угрозах, выявленных в рамках киберразведки и расследования инцидентов. Правила могут использоваться для обнаружения вредоносной активности, в ходе threat hunting или реагирования и расследования инцидентов, а также внедряться в такие классы решений, как EDR или sandbox.

«Наша задача — сделать PT Fusion источником не только данных о киберугрозах, но и прикладной экспертизы, которую специалисты смогут использовать в ежедневной работе. Поэтому мы добавляем на портал закрытые аналитические материалы и YARA-правила: это помогает быстрее переходить от информации о новой угрозе к ее поиску в инфраструктуре и выстраиванию мер защиты», — сказал Денис Кувшинов, руководитель направления threat intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies и сервиса PT Fusion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще