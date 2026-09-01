В Москве открылась школа с современным ИT-полигоном

В Москве 1 сентября открылся новый корпус Курчатовской школы в составе жилого комплекса «Сити Бэй» от MR с современным ИT-полигоном и лабораторно-исследовательскими комплексами. Для учеников и педагогов здесь создали трансформируемые учебные и спортивные пространства, медиатеки и многофункциональные зоны, а само здание спроектировали с применением BIM-технологий — с эффектом «парящей» архитектуры вдоль берега реки. Об этом CNews сообщили представители MR.

Пятиэтажное здание на 815 учеников построено девелопером MR на берегу Спасского затона в районе Покровское-Стрешнево. Это первая в Москве государственная школа, которая расположена на берегу реки и имеет собственную смотровую площадку. Ранее ход строительства школы оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Курчатовская школа сегодня стала больше. Новый корпус создан с учетом современных требований к образовательной среде: здесь продуманная архитектура и оснащение, которое создает комфортную среду для учебы, общения и развития детей. Уверена, что нам удастся сохранить традиции Курчатовской школы и создать пространство, в котором детям будет интересно учиться и развиваться», — сказала Маргарита Пушина, директор Курчатовской школы.

По словам директора, здание станет продолжением образовательной модели школы, которая уже несколько лет демонстрирует высокие результаты. В этом году более 70% выпускников Курчатовской школы поступили на бюджетные места в ведущие вузы страны, а сама школа вошла в двадцатку лучших школ Москвы.

Архитектура школы дополняется современной исследовательской инфраструктурой. В школе оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека с зонами для индивидуальной и групповой работы, универсальные и специализированные кабинеты, а также два спортивных зала.

Оснащение естественно-научных направлений прорабатывалось совместно с экспертами Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Пятиэтажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м рассчитано на 300 мест для начальных классов и 515 — для средних и старших. По данным MR Analytics, в Москве сегодня только пять школ расположены вблизи рек, однако только одна находится на первой береговой линии.

Расположение у воды повлияло и на архитектуру здания. Витражное остекление первого этажа создает эффект «парящего» объема: верхние этажи визуально зависают над землей. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а энергоэффективные стеклопакеты защищают их от перегрева летом и от холода зимой. В отделке фасадов использованы алюминий, стекло и стемалит.

Внутри школа устроена по принципу города: вместо длинных коридоров — просторные «улицы»-рекреации, где ученики смогут общаться, заниматься и работать над совместными проектами. Центральная площадь – этомногоуровневый атриум-амфитеатр на 300 мест. Он соединяет этажи и может работать как пространство для лекций, спектаклей, общения и отдыха.

Благодаря мобильным перегородкам атриум можно объединять с обеденным залом и трансформировать пространство под разные форматы.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья создана безбарьерная среда.

«Школа — один из тех объектов городской среды, с которым ребенок взаимодействует практически каждый день. Поэтому для нас было важно, чтобы новое здание не только отвечало современным требованиям к образовательной инфраструктуре, но и создавало среду для общения, исследований, спорта и самостоятельности. Мы сознательно выбрали для школы необычное расположение у воды и стремились использовать его возможности в архитектуре, образовании и повседневной жизни учеников и жителей района», — сказала Мария Литинецкая, генеральный директор MR.

Курчатовская школа взаимодействует с ведущими российскими вузами. Такая модель позволяет выстроить для учеников последовательную образовательную траекторию — от первых школьных экспериментов до выбора будущей профессии и работы с современной исследовательской базой.