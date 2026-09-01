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В Москве наладили серийный выпуск УЗ-сканеров со встроенным ИИ

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Инновационный аппарат помогает врачам проводить исследования и анализировать данные, автоматизируя рутинные операции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно создает условия для развития высокотехнологичных производств. Резиденты столичной ОЭЗ разрабатывают и выпускают продукцию, которая востребована в разных сферах, включая здравоохранение. Недавно здесь наладили серийный выпуск ультразвуковых сканеров с ИИ. Сейчас 11 таких аппаратов уже работают в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае», — отметил Максим Ликсутов.

Сканер «РуСкан 80» оснащен широкоформатным монитором 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления 14 дюймов. Устройство решает задачи в разных областях медицины. Акушерам-гинекологам доступны высокоплотные монокристальные датчики и объемная визуализация, позволяющая видеть все этапы развития ребенка. Кардиологи благодаря оценке сократимости миокарда и нагрузочным пробам могут распознавать патологии сердца на ранних стадиях. Онкологам доступен режим эластографии — ультразвук сканирует ткани и помогает выявлять новообразования.

Разработчиком и производителем устройства выступает научно-производственное объединение (НПО) «Сканер» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 г. Компания разрабатывает и производит ультразвуковые диагностические системы под брендом «РуСкан» с 2006 г. В линейке — восемь моделей, охватывающих все сегменты ультразвуковой диагностики: от портативного аппарата для скорой помощи до флагманского сканера для перинатальных и онкологических центров.

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Все модели зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и включены в реестр российской промышленной продукции. Медицинские изделия поставляются в 89 регионов страны. Общее количество установленных аппаратов по всей стране превышает 4000 единиц.

Для повышения эффективности производства НПО «Сканер» системно совершенствует процессы. Ранее предприятие в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» оптимизировало выпуск ультразвуковых систем, выбрав пилотным потоком процесс изготовления модели «РуСкан 65». За полгода компания при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия» сократила время изготовления одного аппарата почти на треть — с 18,4 до 12,5 часа, а выработку одного сотрудника увеличила на 27%. Экономический эффект предприятия от участия в проекте превысил 22,5 млн руб.

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