«Умный офис»: здания научились управлять светом, воздухом и движением людей

По данным опроса MR Office, офисного направления девелопера MR, 62% респондентов отметили, что за последние пятнадцать лет деловые центры стали технологичнее и удобнее. Для 54% участников опроса умный офис — это прежде всего цифровой доступ и понятная навигация. Но отдельные технологии сами по себе еще не делают здание «умным»: важно, чтобы они работали как единая система. Об этом CNews сообщили представители MR Offic.

«Пока системы работают несвязанно, свет сам по себе, климат сам по себе, бронирование переговорных в отдельном приложении — это уже не умный офис, а набор устройств и сервисов. Умный офис начинается с того, что системы действуют согласованно. Датчик присутствия не просто включает свет, а передает данные в климатический контроллер и в систему бронирования», — сказал Виталий Федоров, генеральный директор Intelvision, компании, которая занимается автоматизацией зданий.

Первое взаимодействие со зданием происходит еще на подъезде. Для въезда на парковку может использоваться система распознавания автомобильных номеров — искать отдельный пропуск не требуется. На входе ту же задачу решают электронные пропуска и биометрия.

В высотном деловом центре следующий этап маршрута — лифт. Здесь технологии помогают управлять уже не отдельным устройством, а потоком людей. Например, двухэтажные лифты одновременно обслуживают два соседних этажа, распределяя пассажиров и сокращая время ожидания.

После того как сотрудник добрался до рабочего места, работа здания становится менее заметной. Биодинамическое освещение меняет цветовую температуру в течение дня: от холодной утром до теплой вечером. Моторизованные жалюзи следуют за положением солнца, уменьшая блики на мониторах и нагрузку на кондиционирование.

Еще один фактор комфорта — качество воздуха. Особенно заметно это во время долгих встреч: в переговорной уровень CO₂ может быстро повышаться, хотя участники не всегда понимают, почему им становится сложнее сосредоточиться.

«Когда в переговорной собирается несколько человек, уровень углекислого газа растёт очень быстро, и люди теряют концентрацию. Автоматическая вентиляция по датчикам CO₂ решает эту задачу незаметно для сотрудников», — сказал Виталий Федоров.

Похожая логика работает и в других частях здания. Климат, освещение, лифты, энергопотребление и доступ могут быть объединены в единую систему управления.

Инженерные службы могут централизованно следить за состоянием оборудования и потреблением ресурсов, а не узнавать о проблеме только после жалобы арендатора.

«С точки зрения эксплуатации зданий ключевая технология — единая диспетчерская с централизованным мониторингом всех инженерных систем. Это переход от реактивного обслуживания к предиктивному: аварии не фиксируются постфактум по жалобам, а предотвращаются», — сказал Федоров.

При этом значительную часть такой инфраструктуры нужно закладывать еще на этапе проектирования — добавить ее в уже готовое здание сложнее.

Например, чтобы отдельно управлять светильниками, их яркостью и сценариями работы, используется система DALI. Для нее нужна специальная проводная линия, которую проще заложить во время строительства. С климатом похожая ситуация: если вентиляция изначально спроектирована одним контуром на весь этаж, позднее сделать отдельное регулирование для каждой переговорной будет значительно сложнее.

Заранее предусматриваются и кабельные трассы, оборудование и цифровая инфраструктура, а модель здания помогает еще до строительства увидеть возможные конфликты инженерных систем.

В итоге «умный офис» все меньше похож на пространство, заполненное гаджетами и панелями управления. Его технологии работают вместе: здание регулирует свет и воздух, управляет движением людей, следит за оборудованием и реагирует на изменения. В ближайшие годы многие решения, которые сегодня называют «умными», могут стать обычным стандартом.