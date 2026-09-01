«Учи.ру» запустила ИИ-помощника для педагогов на базе федеральной рабочей программы

Образовательная платформа «Учи.ру» представила бесплатный ИИ-инструмент для учителей 1–11 классов. Он помогает создавать учебные материалы под конкретный класс с учетом школьной программы, адаптировать их под разные образовательные потребности, а также решать регулярные задачи педагога — от подготовки к урокам и школьным мероприятиям до коммуникации с учениками и родителями Об этом CNews сообщил представитель платформы..

Ключевая особенность сервиса — создание материалов с учетом образовательного контекста. В основе ИИ-помощника собственная языковая модель, обученная на методической базе «Учи.ру». При подготовке заданий сервис учитывает Федеральную рабочую программу 2025 г., а для начальной школы — материалы учебно-методического комплекса «Школа России».

ИИ-помощник доступен зарегистрированным пользователям в бесплатном сервисе «Подготовка к уроку». После входа открывается чат-бот, который помогает учителю сформировать запрос: в зависимости от задачи он предлагает последовательно выбрать необходимые параметры — например, предмет, класс, тему, количество и уровень сложности заданий. На их основе формируется единый запрос к модели.

Например, педагог может подготовить задания по умножению для третьего класса. Сервис сформирует материал с учетом знаний и образовательных результатов, предусмотренных для этой темы и возраста. При необходимости задания можно адаптировать для детей с ОВЗ или создать индивидуальный сюжет с учетом увлечений учеников.

Полученный материал открывается во встроенном редакторе: учитель может сразу изменить содержание и оформление, не формируя новый запрос к ИИ. Изменения сохраняются автоматически, а готовый материал можно скачать в PDF и использовать в работе.

«По нашим данным, 90% педагогов тратят один-два часа в день на поиск дополнительных материалов в интернете, а 88% затем дорабатывают найденное под свои задачи. С развитием ИИ мы хотим изменить этот сценарий — перейти от поиска и адаптации готовых материалов к их созданию с учетом особенностей конкретного класса. Уже сейчас ИИ-помощник «Учи.ру» позволяет задавать необходимые параметры, а в перспективе такие инструменты смогут учитывать и данные об образовательном процессе: понимать, что класс уже освоил, где у учеников возникают сложности и каким темам требуется больше внимания. Мы считаем, что именно в этом направлении будет развиваться применение ИИ в образовании», — отметил Олег Макаров, руководитель продукта «Учитель» образовательной платформы «Учи.ру».

Помимо подготовки материалов к урокам, ИИ-помощник может использоваться для других регулярных задач: разработки проектов, сценариев открытых занятий, классных часов и школьных мероприятий, подготовки плана родительского собрания, сообщений ученикам и родителям и отчетов для администрации.