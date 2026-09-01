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Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

T2, российский оператор мобильной связи, снимает региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке ИT-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Новые правила отменяют географические ограничения для переноса номера при смене мобильного оператора (MNP). Теперь пользователи могут перенести свой номер от другого оператора в сеть Т2, находясь вне домашнего региона, где была оформлена SIM-карта. При этом стоимость и сроки процедуры остаются стандартными.

Для действующих абонентов Т2 компания открывает возможность перевести свой номер из одного региона в другой. Подать заявление на смену региона можно в точках продаж оператора. Процедура занимает до четырех дней.

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Запуск стал возможен благодаря успешному пилотному проекту. В течение двух месяцев команда Т2 тестировала сценарии и оптимизировала процессы, чтобы обеспечить бесшовный переход для всех категорий абонентов с первого дня вступления в силу законодательной инициативы.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Запуск межрегионального MNP – драйвер рыночного баланса и честной конкуренции в отрасли. Чтобы сделать его возможным, мы прошли непростой путь, требовавший серьезной технической проработки. Ранее мы делали все возможное в рамках действующих правил, чтобы помочь клиентам сохранить связь при переезде, но не могли дать им настоящей свободы. Сегодня мы стираем эти границы. Для современного человека номер телефона – это ключ к цифровой жизни: к нему привязаны банки, Госуслуги, мессенджеры и социальные сети. Мы выстроили сервис, который обеспечивает безупречный клиентский опыт и позволяет абонентам чувствовать себя как дома в любой точке страны, не теряя доступ к важным цифровым ресурсам».

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