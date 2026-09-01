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Т2 начала принимать абонентскую плату цифровым рублем

T2, российский оператор мобильной связи, в соответствии с новым законодательством интегрирует третью форму национальной валюты – цифровой рубль. С 1 сентября у клиентов Т2 появится возможность вносить абонентскую плату новым способом. Ранее оператор участвовал в тестировании цифрового рубля в партнерстве с российским банком – сейчас это помогло своевременно запустить решение на всех абонентов.

Т2 подготовила ИТ-инфраструктуру для поэтапного внедрения цифрового рубля в оплату сервисов оператора. Первым шагом оператор запустил возможность вносить абонентскую плату новой формой валюты, далее Т2 масштабирует решение и на другие финансовые сервисы компании.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В 2024-2025 гг. Т2 участвовал в пилотировании цифрового рубля в сотрудничестве с Газпромбанком. Тогда к проекту подключились более девяти тысяч физических лиц, которые тестировали пополнение баланса номера мобильного телефона новым способом.

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Оплата тарифа цифровым рублем будет проводиться без процентов и комиссий, а транзакции проходят мгновенно и безопасно, утверждают в T2. Протестировать возможность можно на сайте оператора.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2, сказала: «Мы заблаговременно готовились к внедрению цифрового рубля и еще два года назад приняли участие в тестировании. Сейчас наша инфраструктура полностью готова к новой форме валюты. Оплата происходит абсолютно безопасно и без задержек. Т2 будет следить за развитием и распространением цифровой валюты и предлагать клиентам передовой инструмент и в других каналах оплаты».

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