Steplife выпустил первую партию крепления протеза плеча

Производитель бионических протезов Steplife выпустил первую партию крепления протеза плеча, Steplife BND. Крепление представляет собой бандаж, который удерживает протез в определенном положении, распределяет нагрузку на тело и препятствует нежелательному смещению протеза во время движения. Изделие прошло стадию опытной эксплуатации и в конце лета поступило на реализацию. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Конструкция крепления была разработана на основе универсальных параметров плечевого каркаса и верхних конечностей человека. Она подходит для любых протезов рук от российских и иностранных производителей.

При разработке бандажа Steplife BND перед конструкторами стояла задача сохранить все позитивные эксплуатационные характеристики текущих мировых аналогов, добавив ряд новых, обеспечивающих максимальный комфорт при носке. Для этого были усилены наиболее нагруженные элементы конструкции крепления, с сохранением понятного и проверенного принципа фиксации протеза, и добавлен специальный кожаный валик, который снижает давление и трение в подмышечной области.

«Бандажное крепление для протеза верхних конечностей является важным элементом для комфортной эксплуатации протеза, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. — В настоящее время на российском и мировом рынках доминируют иностранные изделия. При разработке нашей конструкции мы учли мировой опыт и добавили ряд опций для наибольшего комфорта и меньшего изнашивания. Конструкция крепления протеза от Steplife прошла апробации и тестирование на предмет минимизации трения, которая является главной проблемой при эксплуатации протеза. Мы получили позитивную обратную связь от пользователей, и уверены, что изделие будет востребовано комфортно в носке. Его выпуск является частью последовательного плана компании по наращиванию технологического суверенитета и насыщению российского рынка отечественной продукцией, к чему мы активно стремимся».