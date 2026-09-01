Rutube фиксирует значительный рост аудитории live-контента

Положительную динамику во II квартале 2026 г. показали как авторские стримы, так и различные трансляции на платформе. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Live-контент на Rutube представлен двумя основными форматами. Стримы — это авторские эфиры, в которых пользователи следят за контентом конкретного блогера или стримера и могут взаимодействовать с ним в реальном времени. Трансляции — показ в реальном времени телеканалов, спортивных, культурных и других событий.

Авторские стримы

Во II квартале 2026 г. среднее число одновременных зрителей стримов на Rutube увеличилось на 84% год к году.

В стриминговом сегменте сохраняется высокий интерес к длительному просмотру: средняя продолжительность одной трансляции во II квартале 2026 г. составила 110 минут. Больше всего времени зрители провели за спортивными стримами. Следом идут видеоигры и развлекательные трансляции.

Значимую долю просмотра формируют отдельные авторы: на десять крупнейших стримеров пришлось около 32% общего времени просмотра стримов на платформе.

Трансляции

Средняя одновременная аудитория трансляций на Rutube во II квартале 2026 г. выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

По итогам первого полугодия 2026 г. средняя одновременная аудитория трансляций стала больше на 28%, а среднее число зрителей в день во II квартале 2026 г. — на 7%.

Особенно заметная динамика наблюдается в вечерние часы. В период с 20:00 до 21:00 средняя одновременная аудитория трансляций увеличилась более чем на 50% относительно аналогичного периода 2025 г.

«Мы видим, что интерес к live-форматам продолжает усиливаться. Средняя одновременная аудитория стримов за год выросла на 84%, а трансляций — на 47%. Для зрителя становится все менее важным, где проходит граница между привычным эфирным смотрением и цифровой платформой. Важно, чтобы нужный контент был доступен здесь и сейчас, будь то крупное событие, трансляция или стрим любимого автора. Именно такую медиасреду мы и развиваем на Rutube», — отметил Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов.