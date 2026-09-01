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Пенсионные ожидания россиян растут

Сколько нужно получать на пенсии, чтобы жить достойно? По мнению экономически активных россиян, в среднем эта сумма составляет 56,6 тыс. руб. в месяц. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие экономически активные жители всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Средний размер достойной пенсии — 56,6 тыс. руб. За пять месяцев запросы россиян выросли на 6%: в марте 2026 г. речь шла о 53,5 тыс. руб. Ожидания мужчин, как и прежде, больше, чем у женщин: 58,3 тыс. руб. против 55 тыс. руб. соответственно.

Пик пенсионных ожиданий приходится на возраст 35—45 лет (в среднем 59,2 тыс. руб.). Респонденты 45 лет и старше называют сумму в 58,2 тыс. руб., россияне 25—35 лет — 56,1 тыс. руб. Скромнее всех запросы у молодежи до 25 лет: 51,1 тыс. руб.

Россияне с высшим образованием считают достойным уровнем пенсионного обеспечения 59,2 тыс. руб. в месяц, граждане со средним профессиональным образованием — 54,1 тыс. руб.

Чем больше заработок, тем выше представления о достойной старости. При доходе менее 100 тыс. руб. достаточной кажется пенсия в 53 тыс. руб., а при заработке от 200 тыс. в месяц — 64,7 тыс. руб.

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По уровню ожиданий лидерство среди мегаполисов удерживает Москва: столичные жители оценивают достойную пенсию в 60,9 тыс. руб. (+5% за пять месяцев). На втором месте — Санкт-Петербург (60,3 тыс. руб., +5%), на третьем — Хабаровск (60,1 тыс. руб., +8%). Замыкают топ-5 Владивосток (58,6 тыс. руб., +8%) и Иркутск (57 тыс. руб., +5%). Самые скромные представления о достойной пенсии — у жителей Новокузнецка (50 тыс. руб., +7%), Липецка (51 тыс. руб., не изменились за пять месяцев) и Кирова (53,4 тыс. руб., +2%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 470. Время проведения: 1—27 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов в общем опросе; по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников.

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