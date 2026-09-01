«Ниеншанц-Автоматика» и «Газинформсервис» объединяют компетенции для создания защищенной и устойчивой промышленной инфраструктуры

Компании «Ниеншанц-Автоматика» и «Газинформсервис» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно разрабатывать новые продукты и сервисы на базе существующих решений, развивать совместные прикладные и коммерческие проекты, а также обмениваться технологической экспертизой. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Одно из ключевых перспективных направлений — создание комплексных решений для защищенной, отказоустойчивой и управляемой инфраструктуры промышленных предприятий и других критически важных объектов.

«Газинформсервис» специализируется на информационной безопасности, защите ИТ- и технологической инфраструктуры, мониторинге и контроле защищенности, в том числе в средах АСУ ТП и на объектах критической информационной инфраструктуры. «Ниеншанц-Автоматика» обладает экспертизой в области промышленной вычислительной техники, сетевой инфраструктуры, АСУ ТП и промышленной автоматизации, развивает собственное производство промышленных компьютеров FRONT, в том числе моделей, включенных в реестр Минпромторга России.

Объединение компетенций позволяет прорабатывать решения, в которых надежность российского промышленного оборудования, резервирование каналов связи и вычислительных ресурсов дополняются средствами информационной безопасности, контроля конфигураций, мониторинга состояния инфраструктуры и реагирования на инциденты.

Особую актуальность такое взаимодействие приобретает на фоне усиления требований государства к безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

24 августа 2026 г. был опубликован указ Президента России №604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации». Документ предусматривает дополнительные меры в отношении хозяйствующих субъектов, которые не обеспечивают необходимый уровень безопасности критически важных объектов, а также не принимают меры по своевременному восстановлению их функционирования.

Для промышленности это усиливает значение не отдельных средств защиты, а комплексного подхода: устойчивой промышленной сети, резервирования, контроля состояния оборудования, защищенных вычислительных платформ, мониторинга событий и заранее подготовленных сценариев восстановления.

Сергей Тресков, коммерческий директор «Ниеншанц-Автоматики»: «Мы видим, что требования к промышленной инфраструктуре постепенно меняются. Заказчику уже недостаточно просто поставить надежный компьютер, коммутатор или средство информационной безопасности. Важно понимать, что произойдет при отказе оборудования, нарушении связи или киберинциденте, насколько быстро будет обнаружена проблема и за какое время система сможет вернуться к нормальной работе. Сотрудничество с компанией «Газинформсервис» дает нам возможность соединить нашу экспертизу в промышленном оборудовании и сетевой инфраструктуре с серьезными компетенциями партнера в области информационной безопасности. Наша задача — проработать практически применимые решения, которые позволят заказчику одновременно повысить надежность, защищенность и восстанавливаемость технологической инфраструктуры».

«Объединение экспертизы «Ниеншанц-Автоматики» в области промышленной автоматизации и сетевой инфраструктуры с компетенциями «Газинформсервиса» в сфере информационной безопасности позволит создавать комплексные решения для защищенной и отказоустойчивой инфраструктуры критически важных объектов», — отметила Юлия Ежкова, ведущий менеджер по технологическим партнерам компании «Газинформсервис».

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться информацией о технических и функциональных возможностях своих продуктов, исследовать варианты их совместного применения, проводить испытания и проработку совместимости, формировать прикладные и коммерческие проекты, а также проводить совместные конференции, семинары и презентации.

В числе направлений, представляющих практический интерес для дальнейшей проработки: построение защищенных и отказоустойчивых промышленных сетей; применение российских промышленных вычислительных и сетевых платформ из реестра Минпромторга России; контроль конфигураций и состояния сетевой инфраструктуры; мониторинг ИТ- и технологических сегментов; обеспечение устойчивой работы инфраструктуры АСУ ТП; резервирование критических компонентов и сокращение времени восстановления после отказов; создание комплексных решений для объектов с повышенными требованиями к надежности и информационной безопасности.

Следующим этапом сотрудничества станет определение приоритетных технологических сценариев, проверка совместимости решений сторон и формирование типовых архитектур, которые могут использоваться в проектах промышленных и инфраструктурных заказчиков.

Соглашение предусматривает возможность заключения отдельных договоров по конкретным проектам и действует до 31 декабря 2028 г.