Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС застрахует детей в Кировской области от мошенников на 1,5 миллиона рублей

МТС запустила детскую страховку. Абонентам тарифного плана Junior в Кировской области предоставляется комплексное решение по безопасности в Сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн руб. Услуга предоставляется автоматически и без доплат.

МТС предоставляет возможность абонентам тарифной линейки Junior получить возмещение ущерба от мошенников в сети. Сумма покрытия ущерба на одного абонента составляет 1,5 млн руб. Компенсацию предоставит компания, если ребенок, пользователь услуг связи, станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников. Услуга входит в тарифную стоимость и не нуждается в подключении пользователем.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% – ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», включённый в подписку «МТС Junior», выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

«Для Кировской области, где в 16% случаев телефонных атак на детей злоумышленники используют легенды о легком заработке или представляются сотрудниками госорганов, финансовая защита особенно актуальна. Новая страховка работает как дополнительный барьер, приучая юных абонентов к цифровой гигиене, а не к доверию первому голосу в трубке. Мы последовательно выстраиваем комплексную систему безопасности: от интеллектуальных фильтров контента и SOS-кнопки до реальной финансовой гарантии для семей в нашем регионе», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Госорганы европейской страны уронили DDoS-атакой в третий раз за три месяца

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

В Citrix найдены «дыры», позволяющие обходить всякую аутентификацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще