«МегаМикс» и Сбербанк запустят решение контроля качества сырья с валидацией на базе ML и интерпретацией с помощью генеративного ИИ

«МегаМикс» и Сбербанк начали разработку продукта для цифровизации оценки качества кормового сырья — решение, которое ИТ-сообщество может рассматривать как пример сквозной автоматизации производственного этапа входного контроля с формализованными статусами и сигналами риска. Это кейс внедрения двухуровневого ИИ-контроля в отрасли, где особенно важна прозрачность и воспроизводимость результатов.

Решение объединяет ML-валидацию (NIR-анализ) и интерпретацию с помощью генеративного ИИ, не исключающую субъективный выбор и ручные проверки, но позволяющую быстро и достоверно выявить факторы риска. В рамках проекта ML отвечает за идентификацию отклонений в показателях питательности сырья, а большая языковая модель GigaChat от Сбербанка — за их понятную интерпретацию. Архитектура решения проектируется как модульный конвейер: данные NIR-спектра образца сырья → получение прогнозируемых значений питательности через калибровочные уравнения (ML) → упаковка результатов в JSON → интерпретация результатов через специально обученную RAG-систему с использованием в качестве ядра GigaChat → упаковка результатов в JSON → отрисовка отклонений с итоговым заключением на стороне пользователя.

Сценарий интеграции типовой: контур предприятия → NIR-сервис от «МегаМикс» → предсказатель → JSON-результат → интерпретатор → JSON-результат → контур предприятия. Такой подход позволяет адаптировать конвейер под любой комбикормовый завод или другое предприятие АПК, где требуется объективный оперативный контроль сырья. На входе — спектр образца, полученный с помощью технологии ближней инфракрасной спектроскопии (NIR). Далее в работу вступает ML-модель «МегаМикса»: за секунды система предсказывает показатели питательности (набор ключевых физико-химических показателей) образца и в том числе его аминокислотный профиль. Для выявления нетипичных профилей питательности применяются доверенные базы знаний, такие как CVB, NRC и др., а также индекс «Махаланобиса» от ML-модели. Если результат отклоняется от них, система сигнализирует о риске фальсификации.

Такой подход сочетает статистическую строгость и интерпретацию, что особенно ценно для дата-сайентистов. На выходе система возвращает заключение о продукте, статус (один из пяти: «соответствует», «не соответствует», «подозрение на фальсификацию», «требуется повторная проверка», «недостаточно данных»), таблицу расхождений по отдельным физико-химическим показателям, выявленные отклонения, сигналы о риске фальсификации, источники выводов (документ, раздел, страница, выдержка) и техническую информацию об образце. На втором уровне интерпретация с помощью генеративного ИИ (GigaChat от Сбербанка) преобразует результаты ML в структурированный человекочитаемый отчет по заранее заданным сценариям — без свободного чата, зато с опорой на базу знаний и ссылками на источники. Ключевое требование к генеративному слою — обязательная ссылка на источник каждого вывода: это делает интерпретацию проверяемой и встраиваемой в процессы качества, где важна прослеживаемость решений. Такой подход особенно ценен в регулируемых отраслях, где недостаточно «уверенного» ответа — нужна доказуемость.

Важно: решение не дает технологических рекомендаций и не рассчитывает рецептуры — его задача строго в интерпретации результатов NIR и выявлении отклонений. Исключены свободный чат и советы по кормлению: модуль работает только по заранее заданным сценариям. Это снижает риски свободного трактования результатов и делает поведение системы детерминированным, а выводы — проверяемыми. Критически недопустимой ошибкой считается неверная интерпретация показателей, поэтому в контуре заложена многоэтапная валидация.

Экономический эффект, а конкретнее снижение кормовой себестоимости на 5–15%, достигается за счет объективных данных и скорости валидации. С ИТ точки зрения это выражается в сокращении времени на принятие решений при приемке сырья, снижении зависимости от длительных лабораторных испытаний и создании объективной основы для диалога с поставщиками. В перспективе развитие базы ИИ позволит оптимизировать заказы сырья и производство комбикорма.

«Обычно цифровизация шагает по миру финансовых технологий, мобильной связи и цифровых услуг, маркетинга — там, где она стала нормой. Мы хотим стать лидерами в сельском хозяйстве и показать, что передовые ИИ-решения могут и должны работать в "нецифровых" отраслях, обеспечивая объективность и прозрачность данных», — сказала Елена Виноградова, финансовый директор ООО «МегаМикс».

«Наша цель — прозрачность сырья на входе. Мы хотим четко понимать, типичное ли сырье перед нами, пересекается ли оно с нашими и общемировыми знаниями. Это не просто автоматизация, а создание объективной основы для решений: система дает однозначные сигналы и статусы, минимизируя человеческий фактор и субъективность», — сказал Максим Голосов, заместитель директора по управлению качеством ООО «МегаМикс», раскрывая операционную цель проекта.

Продукт не заменяет существующие процессы, а усиливает их: это дополнительный объективный инструмент для быстрого решения — принять сырье или приостановить приемку для дополнительного изучения. В ближайших планах — сотрудничество с ведущими сельскохозяйственными вузами для расширения базы знаний и тестирования новых сценариев, а также пилотирование продукта на территории Чувашской Республики.

«Чувашская Республика занимает лидерские позиции во многих направлениях, в том числе и в цифровой повестке: регион первым в стране внедряет решения, которые дают измеримый экономический эффект. В этом партнерстве компания «МегаМикс» выступает носителем глубокой отраслевой экспертизы, а «Сбер» помогает проекту через надежную инфраструктуру и ИИ-компетенции. Технологическое решение поможет чувашским аграриям решить главную боль отрасли и убрать фактор неопределенности при закупке кормового сырья. Это позволит предприятиям экономить десятки миллионов рублей на создании собственных лабораторий и направлять ресурсы на развитие», — сказала Наталья Сахарова, управляющий Чувашским отделением Сбербанка.