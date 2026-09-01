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«МегаФон» провел LTE в туристические села Рязанщины

С июня по август 2026 г. «МегаФон» улучшил связь в 21 малом населенном пункте Рязанской области. В летний период программы по улучшению мобильной сети вошли деревни, села и поселки городского типа Кадомского, Милославского, Старожиловского, Касимовского, Шацкого, Михайловского, Скопинского района и других. Большинство из этих мест входят в региональные и федеральные туристические маршруты, при этом улучшение связи охватило свыше 48 тыс. рязанцев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В каждом из населенных пунктов проводились специальные работы с учетом потребностей местных жителей и нагрузки на мобильную сеть. Например, в селе Старожилово выполнены работы по рефармингу. Неиспользуемые диапазоны связи заменили на среднечастотные, благодаря чему возросла емкость сети, а средняя скорость мобильного интернета улучшилась на 20%. В селе расположен промышленно-усадебный комплекс фон-Дервизов, входящий в турмаршрут федерального проекта «Русские усадьбы». Визитная карточка этого комплекса – Старожиловский конный завод, построенный по проекту архитектора Федора Шехтеля. Ежегодно это место привлекает тысячи туристов, которые приезжают, чтобы вживую увидеть работу одного из крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

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Новые базовые станции установлены в деревне Гряцкое и селе Дубовичье. Также инженеры «МегаФона» обновили телеком-оборудование в деревне Лесное Конобеево, знаменитой своей старинной деревянной ветряной мельницей и конобеевскими каменоломнями, где раньше добывали известняк.

«Рязанская область обладает высоким туристическим потенциалом. Наша задача внимательно следить за развитием турпотока и обновлять телеком-инфраструктуру в зонах роста мобильного трафика, чтобы пользоваться голосовой связью и интернетом было одинаково комфортно как для местных жителей, так и для многочисленных гостей региона. Инженерные работы этим летом не обошли главную точку притяжения приезжающих в Рязань туристов со всего мира – село Константиново. На родине поэта Сергея Есенина установили дополнительное LTE-оборудование, позволяющее увеличить емкость сети и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы вести стриминговые эфиры в социальных сетях из местных музеев, смотреть потоковое видео в разрешении 4K об интересных деталях биографии знаменитого русского поэта», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области.

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