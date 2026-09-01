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«МегаФон» и «Литрес»: летом интерес школьников к электронным книгам вырос на 20%

В летние месяцы молодежь стала основным драйвером роста интереса к чтению. С начала июня объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей в возрасте до 17 лет увеличился на 20%, следует из совместного исследования «МегаФона» и «Литрес». По данным сервиса, интерес к произведениям школьной программы подрос на 12%. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры 18-24 лет (+10%) и пользователи старше 65 лет (рост почти 5%). Работающая молодежь 25-34 лет, напротив, снизила читательскую активность летом. Гендерный разрыв в любви к чтению практически исчез: юноши этим летом почти догнали девушек по интересу к литературе. Соотношение аудитории составило 49% против 51% в пользу женской половины.

Согласно обезличенным данным оператора, наиболее активным месяцем для чтения стал июль. В этот период трафик на книжные сервисы был на 23% выше, чем в августе. В последний летний месяц был зафиксирован самый низкий объем передачи данных: школьники и их родители чаще уезжали в отпуска, а затем начали готовиться к учебному году, занимаясь выбором формы и канцелярских товаров.

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В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству проданных экземпляров произведений на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а также «Мертвые души» Николая Гоголя. Помимо перечисленных писателей, россияне также часто обращаются к творчеству Ивана Гончарова, автора «Обломова» и «Обыкновенной истории».

Эксперты сервиса добавили, что читатели в возрасте c 12 до 17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.

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