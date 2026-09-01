Марина Булова: 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбербанка

Уже 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбербанка в здравоохранении, образовании, логистике, транспорте и других сферах, заявила Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как отметила Марина Булова, цифровизация городской среды — один из ключевых трендов устойчивого развития территорий во всем мире. 55 городов Азиатско-Тихоокеанского региона входят в индекс умных городов IMD Smart City Index, а это больше трети всех рейтингуемых городов. Растет и мировой рынок технологических решений для развития территорий. Сегодня он оценивается в $2 трлн, а к 2031 г вырастет до $4 трлн. И АТР занимает почти 40% этого рынка. Наконец, BCG в своtм первом Индексе интеллектуальных городов 2026 г. оценила 61 крупнейший город в 39 странах мира. Эксперты пришли к выводу, что города, где в управление внедряется искусственный интеллект, обеспечивают более высокое качество жизни людей.

Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка: «Ключевым условием городского комфорта выступают не только сами технологические решения, но и качество управленческих институтов, уровень доверия между властью, бизнесом и жителями. Информационные технологии не самоцель — необходимо внедрять целостные цифровые экосистемы. Поэтому "Сбер" реализует комплексные стратегические проекты развития территорий по всей стране. 90% российских регионов уже используют ИИ-решения "Сбера" в здравоохранении, образовании, логистике, транспорте и других сферах. В 2025 г. по программе "ИИ-трансформация регионов России" реализовано 120 проектов. Более 100 дальневосточных компаний проходят цифровую трансформацию со "Сбером"».

1 сентября вступил в действие Национальный стандарт государственно-частного взаимодействия, разработанный ВЭБ.РФ, сообщила Марина Булова. В его основе — приоритет общественной ценности. Каждый проект по развитию инфраструктуры оценивается не только через финансовую эффективность, но и через призму того, как он улучшает жизнь каждого человека. И это совпадает с философией Сбербанка, где человек всегда остается в центре любой трансформации.

Цифровизация помогает адаптироваться к меняющейся среде, в том числе к изменению климата, объяснила Марина Булова. Поэтому Сбербанк разработал GeoAI — комплекс ИИ-моделей для геопространственной аналитики.

Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка: «Система GeoAI дает государственным органам и компаниям возможность наблюдать изменение территорий без регулярных полевых выездов. Мы можем анализировать, что происходит, как засухи, дожди или шторма влияют на ландшафт, и на основе этой информации принимать стратегические решения и прогнозировать ситуацию. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность и устойчивое развитие территорий».

Но адаптация территорий невозможна без адаптации людей к искусственному интеллекту, который внедряется во все сферы, добавила Марина Булова.

Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка: «Чтобы оценить вклад искусственного интеллекта в рынок труда, "Сбер" проанализировал 22 млн вакансий за последние четыре года, 13 тысяч навыков и 436 профессиональных групп. Мы увидели, что половина этих навыков уже подвержена воздействию ИИ. Однако при этом исчезают не сами профессии, а устаревшие компетенции. Нам нужно переобучать людей, внедрять программы развития на предприятиях и в регионах. Главная ценность модели не в констатации факта, а в прогнозе. Мы можем сказать, когда и что именно необходимо улучшать, как именно обучать людей, чтобы они адаптировались к меняющимся условиям труда. В этом и заключается суть ответственного подхода к внедрению технологических решений».

Цифровизация ценна не сама по себе, а когда она оказывает положительное влияние на жизнь каждого. Ведь город — единство людей, а не зданий. И если помнить об этом, то всё получится, сказала Марина Булова.