Консалтинговые и транспортные компании Югры стали чаще использовать российские платформы для онлайн-коммуникаций

МТС проанализировала востребованность отечественных решений для бизнес-коммуникаций среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. С начала 2026 г. зафиксирован стремительный рост интереса к платформе «МТС Линк» со стороны консалтинговых, транспортных и нефтесервисных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий спрос на платформу «МТС Линк» в Югре показали сферы, связанные с услугами для бизнеса – финансы, консалтинг, транспорт, логистика, а также нефтесервисные организации. В первом полугодии 2026 г. их количество выросло почти вдвое. Также по динамике роста спроса в топе отраслей образовательные организации – высшие и средние учебные заведения округа, они стали в 1,5 раза чаще использовать онлайн-форматы для проведения дистанционных лекций и семинаров, организаций конференций и межвузовских форумов. Общее количество деловых встреч в регионе за год выросло в 1,8 раза.

Трендом онлайн-коммуникаций в Ханты-Мансийском автономном округе остается востребованность дополнительных визуальных инструментов – создание масок, изменение фона, коррекция света, использование умного зума и бьютификации. За I полугодие спрос на них вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компании предпочитают обращаться к функции автоматического подведения итогов онлайн-встреч, выделяя главные договоренности сотрудников. С начала года использование ИИ в качестве помощника увеличилось в 1,5 раза.

По данным аналитиков МТС, пользователи стали активно использовать корпоративный мессенджер «Чаты». Количество написанных сообщений выросло в четыре раза, уникальных пользователей — в 2,9 раз. Чуть реже сотрудники компаний в Югре используют «Доски», которые удобны для «мозговых штурмов» и построения стратегий: количество активных пользователей с начала 2026 г. выросло на 15%.

«Для нашего региона онлайн-коммуникации особо актуальны ввиду больших расстояний между городами, когда офисы одной компании находятся на сотни километров друг от друга. Мы рады, что наши современные технологии помогают компаниям выстраивать надежную и технологичную цифровую среду для роста и дальнейшего развития. Использование ИИ-функций — это не только удобно и эффективно, но и безопасно. Все сервисы входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

«Современные цифровые инструменты в бизнесе помогают ускорить работу, автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность. Платформа МТС Линк привлекла наше внимание тем, что можно получать готовую расшифровку собрания сразу после проведения совещания с подрядчиками, которые работают на наших объектах в Югре. Платформа автоматически формирует краткую выжимку главных тем и результатов обсуждения, создает полную стенограмму разговора с возможностью поиска. Это позволяет экономить время на стратегические задачи, привлекая больше коллег с дальних объектов выполнения работ», — сказал ведущий инженер компании «Эгида» Артем Гадляев.