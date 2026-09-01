iRU представила высокопроизводительный неттоп для работы дома и в офисе

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, представила новую модель неттопа — Tactio 513, оснащенную оперативной памятью DDR5 объемом до 64 ГБ и SSD NVMe с возможностью апгрейда. Неттоп может быть закреплен на стену или заднюю панель монитора при помощи VESA-крепления, что позволяет экономить место на рабочем столе. Об этом CNews сообщил представитель iRU.

Tactio 513 ориентирован на корпоративное использование и рассчитан на ежедневное решение офисных задач или работу из дома — одновременную работу с деловым ПО, сервисами коммуникаций и корпоративными информационными системами. Универсальная конфигурация делает модель подходящей для компаний различного профиля и масштаба — от малого бизнеса до крупных корпоративных заказчиков.

Как и другие модели линейки, Tactio 513 выпускается на производственных мощностях iRU в России, что позволяет адаптировать конфигурацию под индивидуальные требования заказчика — от объема памяти и накопителя до предустановленного программного обеспечения.

Модель построена на 10-ядерном процессоре Intel Core i5 1235U с частотой в режиме Turbo до 4,4 ГГц. Расширение оперативной памяти доступно через два слота DDR5 SO-DIMM (до 64 ГБ), а данные хранятся на SSD формата M.2 2280 (NVMe или SATA) объемом до 2 ТБ с возможностью апгрейда. Неттоп доступен как с предустановленной Windows 11 Professional, так и без операционной системы. Такой подход обеспечивает гибкость при оснащении рабочих мест с учетом задач и бюджета.

Встроенная графика Intel Iris Xe выдаёт максимальную производительность при работе оперативной памяти в двухканальном режиме. Если используется одна планка памяти, то графика работает на уровне Intel UHD. В числе портов — шесть USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой передачи видео, HDMI 2.0a и DisplayPort 1.4b с поддержкой разрешения 4K при 60 Гц, порт Gigabit Ethernet и комбинированный аудиоразъем. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Неттоп Tactio 513 дополнил модельный ряд iRU в сегменте компактных решений для рабочих мест и доступен для заказа через партнерскую сеть компании.