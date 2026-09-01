DataFood построила в облаке Timeweb Cloud ERP-систему для федеральных сетей быстрого питания

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал технологическим партнером DataFood, разработчика ИТ-решений для сетей быстрого питания и служб доставки еды. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

В облаке развернута масштабная ERP-инфраструктура — ежедневно она обрабатывает более 120 тыс. розничных чеков от 760 торговых точек, включая федеральные сети «Суши-Маркет», «#Лаваш» и «Тэйкидо».

Ключевой продукт DataFood — ERP-система, которая автоматизирует весь цикл работы с заказом: от оформления на кассе, в приложении или на сайте и до доставки клиенту. Она объединяет 15 модулей, в том числе кассы, колл-центр и аналитику. Среди других решений — клиентские приложения, ПО для терминалов самообслуживания, корпоративные сервисы и другие. Клиенты DataFood — крупные сети формата take-away и службы доставки.

Продуктовый контур развернут в Managed Kubernetes — 6 кластеров, каждый под отдельную задачу. Например, ERP-кластер обрабатывает заказы и данные торговой сети. Инфраструктура автоматически масштабируется: базовый запас мощности поддерживается на уровне 30%.

DataFood использует 156 облачных серверов для внутренних задач — GitLab, HR-портала, корпоративного мессенджера, документооборота и других. Инфраструктура также включает базы данных для ERP, кэширования и аналитики, S3-хранилища для бэкапов и документации, балансировщики для распределения нагрузки.

«Мы построили в облаке масштабную ERP-инфраструктуру, которая закрывает все бизнес-процессы — от касс и курьеров до аналитики. Благодаря облачной архитектуре новые торговые точки подключаются за несколько минут. Это позволяет нашим клиентам быстро развивать как свои, так и франчайзинговые сети», — отметил Денис Захаренко, CTO DataFood.

«Timeweb Cloud обеспечил DataFood стабильной инфраструктурой и гибким масштабированием — автоскейлинг поддерживает запас мощности на уровне 30%. В проекте задействован комплекс сервисов: от Managed Kubernetes и облачных баз данных до S3-хранилищ и балансировщиков — все в едином интерфейсе», — сказал Владислав Конкин, коммерческий директор Timeweb Cloud.

Ежедневно система обрабатывает более 120 тыс. розничных чеков, а также 5 млн HTTP-запросов между бэкенд-сервисами. Экономия на вычислительных ресурсах достигает 50%. В планах DataFood — дальнейшее развитие инфраструктуры за счет контейнеризации. Все новые микросервисы будут запускаться в Managed Kubernetes, а действующие решения на облачных серверах — постепенно мигрировать в управляемый кластер.