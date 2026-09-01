Разделы

Телеком
|

«Билайн бизнес» увеличил среднемесячные продажи роутеров в 7 раз

«Билайн бизнес» зафиксировал значительный рост спроса на оборудование при подключении фиксированного интернета в B2B-сегменте. В первом полугодии 2026 года среднемесячные продажи роутеров отечественного производства выросли в семь раз по сравнению с тем же периодом в 2025 году.

Рост продолжался на протяжении первого полугодия. В результате за январь–июнь среднемесячный объем продаж роутеров оказался почти в семь раз выше уровня второго полугодия прошлого года. Основной спрос формируют корпоративные клиенты, которые приобретают оборудование одновременно с подключением стационарного интернета.

Роутер поставляется вместе с услугой и позволяет начать работу сразу после подключения интернета. Компании не требуется отдельно искать оборудование, проверять его совместимость и самостоятельно организовывать подключение. Такой формат особенно актуален при открытии нового офиса или торговой точки, переезде и расширении сети объектов.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Рост продаж показывает, что комплексные решения становятся для бизнеса более востребованными. Предпринимателям важно получить готовую инфраструктуру связи без дополнительных этапов и задержек. Мы видим эту тенденцию и развиваем предложения, которые помогают быстрее открыть новую точку, переехать в офис или масштабировать сеть, не отвлекаясь на подбор оборудования и его совместимость с услугами связи».

***

Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yRAyvz

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Россияне создали метод защиты от квантового взлома

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Клиенты ПСБ теперь могут платить по универсальному QR-коду

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы

Власти подружат сотовых операторов насильно. В маленьких населенных пунктах на каждой базовой станции будут работать все четыре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще