Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«Балтика» перешла на российское ПО для спутникового мониторинга посевов ячменя

Пивоваренная компания «Балтика» внедрила отечественное программное обеспечение ExactFarming. Платформа уже работает в 69 хозяйствах-партнёрах в 16 регионах страны и позволяет компании управлять процессом выращивания пивоваренного ячменя в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщил представитель «Балтики».

До перехода на новое решение «Балтика» несколько лет применяла спутниковый мониторинг, но данные приходилось агрегировать вручную из разных источников, что замедляло принятие решений. Теперь все процессы автоматизированы — от планирования и учёта выездных проверок в хозяйствах до контроля соблюдения агротехнологических схем на всех этапах. Система автоматически выявляет стрессовые зоны полей по вегетационным индексам, позволяет прогнозировать урожайность и риски, включая заболевания посевов и стресс-факторы.

Доступ к платформе осуществляется через веб-интерфейс и мобильное приложение, поэтому с ней работают как сотрудники офиса, так и эксперты агропроекта, которые выезжают в поля.

«Балтика» развивает собственную агропрограмму уже более 20 лет, и переход на единую цифровую платформу стал закономерным этапом в укреплении экспертизы компании. Компания стремится не просто контролировать качество, а управлять им на основе точных данных.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

«Мы рады, что нам удалось найти отечественное ИТ-решение, отвечающее всем нашим потребностям. Мы выращиваем ячмень в чернозёмных районах с наиболее благоприятным климатом, и тем не менее посевы требуют постоянного наблюдения для своевременной реакции на изменения почв, погоды и других факторов. Качество нашего пива зависит от качества зерна, а эффективность управления полями — от точности данных. Переход на российское ПО позволяет нам держать под контролем качество сырья на всех этапах и оперативно реагировать на любые изменения», — сказала директор по закупкам пивоваренной компании «Балтика» Елена Артюхова.

«Цифровое решение ExactFarming содержит множество инструментов для мониторинга состояния посевов, планирования работ, выбора оптимальных полей и контроля качества выращивания культур. Мы понимаем, насколько важно иметь под рукой всё необходимое в поле, в том числе материалы для оперативного принятия решений. Мы высоко ценим, что компания «Балтика» выбрала наше ПО для внедрения», — отметила Анна Кудинова, исполнительный директор компании «Айтисфера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

В России вводят суверенные сертификаты для подписи программного кода

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще