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АО «Роснано» улучшило ключевые финансовые показатели по итогам I полугодия 2026 года

По итогам I полугодия 2026 г. АО «Роснано» улучшило ключевые финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль увеличились в 17 раз и составила 2,2 млрд руб. против 0,13 млрд руб. по сравнению с соответствующим периодом 2025 г. Чистые активы увеличились на 8% по сравнению с показателем на 31 декабря 2025 г. Рентабельность активов (ROA) достигла 10,45%. Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

«Рост прибыли и чистых активов расширяет возможности «Роснано» для развития технологического портфеля. Сейчас наш приоритет – доводить перспективные технологии до промышленного масштаба и привлекать для этого внебюджетный капитал. Эту модель мы реализуем в рамках МАРС – подхода к созданию промышленных решений на принципах модульности, адаптивности, рациональности и системности, в том числе в сфере новых материалов и распределенной энергетики», — сказал Дмитрий Тарасов, председатель Совета директоров управляющей компании «Роснано».

Развитие этих направлений поддерживает команда специалистов с глубокой отраслевой и технологической экспертизой, а также опытом в управлении наукоемкими проектами.

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