«ААМ Системз» расширила возможности PassOffice: в системе появилось квотирование операций

Компания «ААМ Системз» объявила о расширении функциональности программного комплекса PassOffice. В системе реализована возможность квотирования операций по заданным правилам, которая позволяет устанавливать и контролировать лимиты на выполнение отдельных действий. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Новая функция помогает адаптировать работу PassOffice под особенности конкретного объекта и действующие регламенты пропускного режима. Квоты могут задаваться в зависимости от количества выполненных оператором действий или текущего состояния системы.

Автоматический контроль установленных лимитов

Квотирование позволяет учитывать заданные ограничения непосредственно в процессе работы системы. После достижения установленного значения выполнение соответствующей операции ограничивается в соответствии с настроенным правилом.

Функция может применяться в различных сценариях, в том числе для:

ограничения количества активных заявок — для отдельной организации, подразделения или категории сотрудников можно установить максимальное количество одновременно активных заявок определенного типа или приглашений на посещение;

ограничения выдачи отдельных типов пропусков — например, установить лимит на выдачу временных пропусков для подрядных организаций, не ограничивая при этом выдачу постоянных;

разграничения лимитов для разных категорий людей — например, задать ограничение на количество действующих пропусков для посетителей, оставив оформление пропусков для сотрудников и подрядчиков без ограничений;

контроля количества заявок на вынос материальных ценностей — например, установить для отдельной организации допустимое количество таких заявок за определенный период.

Подключение и настройка дополнительных форм доступны администраторам системы. Подробнее о работе с квотами можно узнать в документации PassOffice.