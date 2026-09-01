Разделы

ПО Софт
|

«ААМ Системз» расширила возможности PassOffice: в системе появилось квотирование операций

Компания «ААМ Системз» объявила о расширении функциональности программного комплекса PassOffice. В системе реализована возможность квотирования операций по заданным правилам, которая позволяет устанавливать и контролировать лимиты на выполнение отдельных действий. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Новая функция помогает адаптировать работу PassOffice под особенности конкретного объекта и действующие регламенты пропускного режима. Квоты могут задаваться в зависимости от количества выполненных оператором действий или текущего состояния системы.

Автоматический контроль установленных лимитов

Квотирование позволяет учитывать заданные ограничения непосредственно в процессе работы системы. После достижения установленного значения выполнение соответствующей операции ограничивается в соответствии с настроенным правилом.

Функция может применяться в различных сценариях, в том числе для:

ограничения количества активных заявок — для отдельной организации, подразделения или категории сотрудников можно установить максимальное количество одновременно активных заявок определенного типа или приглашений на посещение;

ограничения выдачи отдельных типов пропусков — например, установить лимит на выдачу временных пропусков для подрядных организаций, не ограничивая при этом выдачу постоянных;

разграничения лимитов для разных категорий людей — например, задать ограничение на количество действующих пропусков для посетителей, оставив оформление пропусков для сотрудников и подрядчиков без ограничений;

контроля количества заявок на вынос материальных ценностей — например, установить для отдельной организации допустимое количество таких заявок за определенный период.

Подключение и настройка дополнительных форм доступны администраторам системы. Подробнее о работе с квотами можно узнать в документации PassOffice.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

В России вводят суверенные сертификаты для подписи программного кода

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Обновление Windows 11 сломало мышку, обои и шрифты. Microsoft в курсе, но ничего не делает

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще