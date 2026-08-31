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«ЮMoney» представил платёжные стикеры с авторским дизайном

Сервис «ЮMoney» совместно с проектом «Стикни» запустил неименные платёжные стикеры с дизайном от российской художницы Pravsha.art. Стикер работает как привычная банковская карта — достаточно прикрепить его на смартфон или другой предмет, который всегда под рукой, и расплачиваться касанием к терминалу.

Новая серия — это персонализированный творческий продукт, выпущенный ограниченным тиражом. В комплекте со стикером идёт инструкция для активации, две открытки с авторским рисунком и набор сменных наклеек — их можно использовать отдельно или клеить поверх стикера, меняя его внешний вид под настроение.

«Мы видим, как меняется отношение людей к платёжным инструментам. Функциональность уже не является единственным критерием выбора — важна эстетика, возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Новые стикеры отвечают этому запросу: они позволяют совместить удобство бесконтактной оплаты с визуальным высказыванием», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Стикер доступен для заказа на сайте проекта. После получения его нужно активировать в разделе «Карты» — для активации подойдёт любой кошелёк «ЮMoney». Если кошелька ещё нет — регистрация займёт несколько минут. Все операции по стикеру будут отображаться в личном кабинете кошелька.

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