«Яндекс Go» изучил, как ездят и что заказывают россияне перед днем знаний

«Яндекс Go» вместе с другими сервисами компании проанализировал, как россияне готовятся к 1 сентября. Аналитики изучили, как в этот вторник будет меняться спрос на такси и другие виды транспорта, а также как пользователи покупают цветы, канцелярию и другие товары перед Днем знаний. Для оценки роста спроса и прогноза использовались исторические данные сервисов «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как ездят

В День знаний заказов такси утром может быть на 6–11% больше, чем в обычный вторник, а в тарифе «Детский» — на 12–17%. Рост спроса на такси ожидается с 7:00 до 10:00, затем он постепенно стабилизируется. Пик по всей стране придётся на 9 утра. В моменты, когда заказов больше, чем водителей поблизости, может временно срабатывать повышающий коэффициент — он позволяет привлечь больше свободных машин в район. Кроме того, из-за повышенного спроса может возрастать и время подачи. Чтобы не опоздать и выгоднее уехать на такси, заказывать машину лучше на 10-15 минут раньше или позже ровного времени, например, в 07:45, а не в 08:00.

Спрос на каршеринг в праздничный день также растет — в среднем на 6%. В «Яндекс Драйве» пик утренних заказов придется на 7–9 утра. При чем сильнее всего спрос растет на ранние утренние поездки, с 6:00 до 7:00, — на 14-24% по сравнению с обычными днями.

Самокаты активно используют, чтобы добраться от метро или остановок общественного транспорта до колледжей и университетов. С началом учебного года поездки на кикшеринге становятся короче, но регулярнее. Количество поездок в будни растет — в первую учебную неделю их становится в среднем на 12%-18% больше, чем в августе. Утренний пик смещается к 8–9 утра, а вечерний — к 17–18 вечера, повторяя ритм учебного дня.

В День знаний вырастет и число поездок на общественном транспорте. По прогнозу, 1 сентября число обращений к сервису «Транспорт» в «Яндекс Go» может быть примерно на 15% выше, чем неделей ранее, и превысит показатели любого из дней последней недели лета.

Как и что покупают

К 1 сентября готовятся по-разному: одни начинают собирать все необходимое заранее, другие оставляют покупку цветов и школьных принадлежностей на последний момент. По данным «Яндекс Лавки», с середины июля до конца лета спрос на канцелярию увеличивается почти в пять раз, а самый заметный скачок начинается с середины августа. «Яндекс Еда» отмечает похожую динамику спроса на канцелярию из магазинов. За три недели до 1 сентября спрос растет примерно на 15%, а к последней неделе ускоряется более чем на 70% — по сравнению с такими же днями недели в другое время года. При этом самый большой всплеск приходится не на период подготовки, а на первые дни школы: 1 и 2 сентября количество заказов в сервисах может вырасти более чем в 2,5-3 раза по сравнению с обычным уровнем спроса в те же дни недели.

По данным «Яндекс Цветов», которые учитывают статистику заказов из «Еды», букеты ко Дню знаний покупают либо в последний день, либо уже в сам праздник: пик заказов приходится на 31 августа, когда их число может вырасти примерно в 3,5 раза по сравнению с выходными неделей ранее, а 1 сентября — примерно в полтора раза. Эту тенденцию подтверждают и данные «Лавки»: в День знаний в сервисе заказывают цветы в два раза чаще, чем в любое другое начало недели. Основной спрос в «Яндекс Цветах» приходится на монобукеты: в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего выбирают розы, герберы, гладиолусы и хризантемы, в других крупных городах страны — розы, хризантемы и альстромерии. Помимо цветов на линейки традиционно несут и конфеты. В последнюю неделю августа продажи шоколада в «Лавке» увеличиваются на 43%.