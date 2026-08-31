Свое пространство с кино, музыкой и книгами: «Яндекс Плюс» запустил суперапп с контентом развлекательных сервисов

У «Яндекс Плюса» появилось приложение, где объединены «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги». Это персональное пространство, подстраивающееся под интересы пользователя с рекомендациями, которые предлагают самый подходящий для него контент из библиотеки сразу трех сервисов. Теперь новым подписчикам легко начать знакомство со всеми основными возможностями «Плюса», понять, что входит в мультиподписку, добавить близких в семейную группу и настроить рекомендации под себя. А для тех, кто уже пользуется подпиской и развлекательными сервисами Яндекса, новое приложение станет самым простым способом узнавать о премьерах сразу трёх сервисов и открывать для себя новый контент. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Стартовый экран приложения задает вопрос «Как проведем сегодня время?» и предлагает три варианта: посмотреть кино, почитать книгу или послушать музыку. Пользователю не обязательно заранее знать, чего именно он хочет, и какой контент ищет – приложение сочетает сразу три рекомендательные системы — от «Кинопоиска», «Яндекс Музыки» и «Яндекс Кни»г. Также в приложении можно перемешать рекомендации, нажав «Предложи еще», или перейти в избранное, где в одном разделе собраны сохраненные в коллекцию треки из «Яндекс Музыки», списки «Буду смотреть» и «Мои книги».

Яна Донмез, руководитель мультиподписки «Яндекс Плюс»: «Мы не раз получали просьбы сделать приложение «Яндекс Плюса» и каждый месяц видим поисковые запросы «Яндекс Плюс» в мобильных сторах. Новые пользователи хотят сразу увидеть, что входит в подписку, и в одно касание выбрать кино, включить музыку, начать читать книгу. Новым приложением мы хотим ответить на этот запрос и сделать знакомство с «Плюсом» проще и понятнее».

Единый доступ к трем развлекательным сервисам дает возможность включить «Мою волну», читать книги, посмотреть фильм, сериал, спортивную трансляцию или ТВ, не устанавливая на телефон разные приложения. На главной также собраны чарт «Яндекс Музыки», топ-10 популярных книг, топ-10 фильмов и сериалов на «Кинопоиске».

В отдельном разделе «Кинопоиска» доступны фильмы, сериалы, шоу, телеканалы и спортивные трансляции, включая футбол в эфире телеканала «Матч!» и все матчи Континентальной хоккейной лиги. В «Яндекс Музыке» можно слушать «Мою волну», а также включать гиперконтекстные рекомендации по настроению и занятию, плейлисты и новинки. Книжные рекомендации, подборка «Мои книги», новинки и редакционные подборки собраны в разделе «Яндекс Книг».

В профиле доступны настройки качества звука и видео, выбор аудиодорожки по умолчанию, режим экономии трафика и другие параметры. Там же можно управлять подпиской и дополнительными опциями и добавить до трех близких в семейную группу. При этом на стартовом экране и в разделах сервисов нет дополнительных возможностей сервисов, таких как покупка билетов в кино или на концерты, которые представлены только в самостоятельных приложениях «Кинопоиска» и «Яндекс Музыки».

Приложение доступно в App Store и Google Play, позже «Яндекс Плюс» появится в RuStore и AppGallery.