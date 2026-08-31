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SSD в России в 2026 г. подорожали в три раза

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), проанализировала динамику стоимости компонентов для ИТ-инфраструктуры в России. Наибольший рост показали твердотельные накопители: в 2026 г. SSD подорожали в три раза. Также выросли цены на оперативную память, процессоры и графические ускорители. В ближайшие 12 месяцев около половины рынка ожидает дальнейшего удорожания инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так, SSD Samsung PM9A3 объемом 960 ГБ с декабря 2025 г. вырос в цене с 25 тыс. до 80 тыс. руб. Модель той же серии объемом 1920 ГБ подорожала с 56 тыс. до 140 тыс. руб.

С конца 2025 г. стоимость памяти DDR4 увеличилась примерно на 25%. Например, модуль Samsung 3200 МГц ECC Reg 2Rx4 RDIMM объемом 64 ГБ подорожал с 90 тыс. до 110 тыс. руб. За тот же период память DDR5 выросла в цене вдвое: модуль Samsung 4800 МГц ECC Reg 2Rx8 RDIMM объемом 32 ГБ — с 80 тыс. до 160 тыс. руб.

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В 2025 году процессоры дорожали незначительно — в пределах 5–10%. В 2026 г. динамика стала неравномерной. Intel Xeon Silver 4310 прибавил в цене 55% — с 45 тыс. до 70 тыс. руб., тогда как Intel Xeon Gold 6434 подорожал на 10% — со 190 тыс. до 210 тыс. руб.

«В ближайшие 12 месяцев около половины рынка ожидает дальнейшего удорожания инфраструктуры. С удорожанием оперативной памяти и графических ускорителей столкнулось около трети компаний. В связи с этим бизнес может отдать предпочтение облачным сервисам или гибридным моделям», — отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин со ссылкой на собственные данные MWS Cloud.

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