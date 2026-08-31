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Поток туристов и мегабайт: в селах вдоль Катуни «МегаФон» расширил LTE

Надежный сигнал и быстрый интернет получили жители сел Мульта и Усть-Кокса. Техническая служба «МегаФона» впервые установила телеком-оборудование в населенных пунктах, за счет чего расширила зону 4G и усилила сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба села расположены вдоль реки Катунь на расстоянии примерно 35 км друг от друга. Мульта известна тем, что отсюда начинаются популярные туристические маршруты к каскадным Мультинским озерам. А Усть-Кокса служит отправной точкой для поездок к подножию Белухи. В весенне-летний период поток путешественников в этих селах стремительно растет, а вместе с ним – нагрузка на сеть. Чтобы инфраструктура легко справлялась с наплывом гостей, специалисты оператора установили дополнительные базовые станции.

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Оборудование работает в частотных диапазонах, которые позволяют сигналу широко распространяться по территории и беспрепятственно проникать внутрь зданий, обеспечивая абонентов стабильным интернетом и голосовой связью.

«Суммарно в селах проживает около 5,5 тыс. человек, а в сезон отпусков эта цифра увеличивается. Сюда приезжают туристы со всей страны – как жители соседних регионов, так и Центральной России. Надежная связь для них – один из главных факторов комфорта. Мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру в ключевых туристических точках региона, опираясь на данные о реальной нагрузке на сеть и потребности абонентов. После проведенных работ максимальная скорость мобильного интернета в селе Мульта составляет до 80 Мбит/с, в Усть-Коксе – до 70 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайского края Мария Занько.

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