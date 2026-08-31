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Отсутствие привычного способа оплаты может привести к отказу от покупки: исследование «Точка Банк»

Каждый восьмой россиянин готов отказаться от покупки, если в точке продаж нет привычного способа оплаты. Еще 8% покупателей готовы уйти, если продавец настойчиво предлагает конкретный вариант расчета, показало исследование сегмента розницы в «Точка Банке». При этом большинство россиян хотят самостоятельно выбирать способ оплаты – так ответили 75% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Удобство важнее всего

Для 72% россиян главным критерием при выборе способа оплаты остается удобство. Покупателям важно самостоятельно провести платеж без подсказок и ожидания кассира, а также видеть сумму к оплате. На втором месте оказались кешбэк и бонусы – их отметили 56% респондентов, привычка и скорость расчета – 44% респондентов.

Покупатели не любят, когда им навязывают способ оплаты

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Точка Банк

Большинство россиян (75%) предпочитают самостоятельно решать, каким способом оплачивать покупки. Просьба продавца редко меняет выбор клиента: только 4% готовы платить тем способом, который рекомендует кассир или продавец. При этом 25% покупателей раздражаются, когда им настойчиво предлагают конкретный вариант оплаты, а 8% готовы из-за этого отказаться от покупки.

По мнению продакт-менеджера «Интернет-эквайринг» в «Точка Банке» Анатолия Семененко, бонусы и кешбэк сильнее влияют на выбор способа оплаты при дорогостоящих крупных покупках – например, технике, мебели, услугах ремонта и отделки. Чем выше чек, тем заметнее для покупателя выгода кешбэка, поэтому при покупке он может чаще отдавать предпочтение карте. В этом случае продавец может предложить дополнительную скидку за оплату другим способом, чтобы компенсировать покупателю потерю кешбэка. Если размер скидки сопоставим с получаемой выгодой, то это может сделать альтернативный способ оплаты более привлекательным для клиента и для бизнеса.

Эксперт добавляет, что предпринимателю важно сравнивать полную стоимость способа оплаты. Среди них – скорость зачисления средств, доля неуспешных платежей, пропускная способность кассы, затраты на сверку и обучение сотрудников. Но есть еще один показать – потерянная выручка из-за отсутствия привычного способа оплаты.

Большинство готовы сменить способ оплаты, но не отказаться от покупки

Несмотря на распространение новых платежных сервисов, наиболее привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Картами пользуются до 90% опрошенных, наличными – до 45%.

Если привычный способ оплаты недоступен, 57% россиян готовы выбрать другой вариант, предложенный в точке продаж. Еще 17% пытаются договориться об альтернативе – например, оплате по QR-коду.

Для 17% выбор способа оплаты зависит от суммы покупки, для 9% – от категории товара или услуги. При этом 13% заявили, что откажутся от покупки при отсутствии привычного способа оплаты.

«Привычка покупателя часто исключает выбор: в знакомом для него сценарии человек не сравнивает способы оплаты, а автоматически выбирает привычный. А вот критерии меняются в зависимости от ситуации. В магазине у дома с очередью покупатель экономит секунды и внимание. При крупной покупке приоритет разворачивается: важнее становится возможность подтверждать платеж и контролировать, кому и за что заплачено – поэтому у 17% выбор зависит от суммы», – сказал Илья Романов, руководитель продукта «Торговый эквайринг» в «Точка Банке».

QR-кодом пользуется каждый третий покупатель

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До 30% покупателей регулярно используют QR-код для оплаты покупок. При этом, среди тех, кто не использует этот способ: 29% не видят в нем преимуществ;. 25% не привыкли к нему; 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение; 22% считают оплату по QR-коду более медленной, чем расчет картой.

Есть и технические причины в момент, когда QR-код выбирают предпочтительным способом оплаты. 20% опрошенных указали на плохой интернет или связь, 18% — на нестабильную работу QR-оплаты в торговых точках. Еще 9% респондентов не всегда понимают, какой именно код необходимо сканировать. Недоверие к безопасности этого способа расчета назвали только 6% участников исследования.

Эксперты розницы отмечают, что предпринимателю полезно хотя бы раз самому пройти путь покупателя – как обычному клиенту. Проверить оплату картой или по QR в обычное и пиковое время, отдельно посмотреть, как проходит возврат, и замерить не только время транзакции, но и весь путь покупателя. Красные флаги обычно видны сразу: сумма не отображается до оплаты, QR некорректно размещен, кассир не понимает, как проверить спорный платеж. Важно и то, как сотрудник предлагает способы оплаты. Один раз рассказать о вариантах и выгоде нормально, но продолжать после отказа – уже нет.

«При платежах на суммы до 3 тыс. руб. покупателям быстрее и удобнее использовать карту. Оплату по QR через СБП чаще используют, когда карты или платежного стикера нет под рукой или когда покупатель может спокойно совершить оплату без давления со стороны продавца. В онлайн-платежах у СБП и платежных сервисах есть преимущество, они помогают сократить количество действий при оплате. Например, это актуально для регулярных небольших платежей – коммунальных услуг, оплаты услуг домофона», – сказал продакт-менеджер «Интернет-эквайринга» в «Точка Банке» Анатолий Семененко.

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В июне 2026 г. аналитики «Точка Банка» опросили 1000 человек старше 18 лет из разных регионов России. Они выяснили, какими способами оплаты люди пользуются в разных категориях товаров и услуг, от чего зависит их выбор и с какими проблемами они сталкиваются при оплате.

В опросе участвовали 46% мужчин и 54% женщин. География респондентов по округам: Центральный 33%, Приволжский 19%, Северо-Западный и Сибирский 11%, Южный 9%, Уральский 7%, Дальневосточный 6%, Северо-Кавказский 4%. Опрос проходил по базе исследовательских панелей.

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