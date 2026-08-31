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На российском рынке представлен универсальный мультимедийный проектор Acer Vero XL2320p

На российском рынке представлен универсальный мультимедийный проектор Acer Vero XL2320p. Модель разработана для интенсивной ежедневной эксплуатации в школьных классах, лекционных аудиториях, переговорных комнатах, офисных пространствах и домашних кинотеатрах. Новинка оснащена современным лазерным источником света обеспечивающим впечатляющий световой поток в 4000 ANSI люмен. Изначально проектор спроектирован с расчетом на круглосуточную непрерывную работу в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Vero XL2320p создан для коммерческих пользователей, образовательных учреждений и домашних пользователей, заинтересованных в максимальной надежности оборудования и минимальной стоимости обслуживания. Девайс обходится без стандартных ламп накаливания, отличается низким энергопотреблением и выполнен в экологичном корпусе с использованием вторично переработанного PCR-пластика.

Основные характеристики Acer Vero XL2320p

Технология: DLP. Нативное разрешение: WXGA (1280x800). Максимальное входное разрешение: WUXGA (1920x1200). Диагональ изображения: от 30" до 300" (76-762 см). Минимальная дистанция проецирования: 1 м. Яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 3200 люмен (Eco). Срок службы лампы: срок службы 20 000 / 30 000 ч (Std/Eco). До 1,07 млрд цветов. Технология снижения вредного синего излучения BlueLightShield. Интерфейсы: 2х HDMI 1.4b, 1х RS-232, 1х USB Type-A (DC Out 5V/1.5A), 1х 3,5-мм аудиоразъем. Встроенная аудиосистема: 15 Вт. Уровень шума: 27 дБ в режиме ECO. Фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±30°. Состав корпуса: 50% PCR-пластик. Дополнительно: пылезащита IP6X.

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Пресс-служба Acer
На российском рынке представлен универсальный мультимедийный проектор Acer Vero XL2320p

Проектор Acer Vero XL2320p уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 57,5 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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