На Камчатке открылся кампус «Школы 21»: востребованные цифровые профессии и новые возможности для экономики региона

В Петропавловске-Камчатском начал работу кампус школы цифровых технологий «Школа 21». Проект реализован Сбербанком в партнерстве с Правительством Камчатского края. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Жители региона смогут бесплатно освоить востребованные навыки, получить цифровую профессию и практический опыт решения реальных задач. Предприятия Камчатского края могут привлекать участников основного обучения к работе над проектами, приглашать на стажировки, совместно решать задачи бизнеса.

В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «“Школа 21” помогает получать современные знания и прежде всего практические навыки. Благодаря командной работе здесь формируется сообщество инженеров, программистов и специалистов в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект многое меняет, но первое и последнее слово в принятии решений остается за человеком. “Школа 21” может стать точкой притяжения для молодежи и лифтом новых компетенций для всего региона. Когда в регионе появляются сильные специалисты, создаются условия и для развития новых проектов и бизнеса. Я думаю, что через несколько лет мы увидим приток людей в регион. Качественные специалисты, владеющие цифровыми технологиями, — это большая ценность. И когда этот сектор начнет здесь прорастать, мы увидим влияние цифровой экономики и на валовый региональный продукт. Для нас особенно важно, что это пространство создается вместе с командой губернатора и объединяет людей, заинтересованных в профессиональном развитии. “Школа 21” даст старт новым возможностям для жителей полуострова и станет частью большой стратегии развития региона — местом, где появляются высококлассные специалисты, формируется сообщество, создаются новые компетенции и возникает среда, в которой людям хочется жить, работать и развивать Камчатку».

Уже стартовал первый отборочный интенсив — «бассейн», который продлится 14 дней. Заявки на него подали 340 жителей Камчатского края, 30 человек уже проходят отбор. Это люди самого разного опыта и профессий — от действующих ИТ-специалистов до новичков. Самому старшему участнику — 47 лет, самому младшему — 21 год. Следующий отборочный «бассейн» на Камчатке стартует 28 сентября 2026 г.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края: «“Школа 21” — это прямая инвестиция в наших жителей. Мы только что пообщались с ребятами: многие мечтали учиться здесь, но из-за разных жизненных обстоятельств не могли позволить себе переезд в другой город. Теперь прямо на Камчатке абсолютно каждый и абсолютно бесплатно — без ограничений по возрасту или доходу — может получить передовое ИТ-образование. Качество обучения подтверждается практикой: успешным трудоустройством, высокими зарплатами и отзывами работодателей. Сегодня завершился только первый отбор, программа продолжится. Уверен, мы будем лишь увеличивать число тех, кто получит эту уникальную возможность инвестировать в себя и приносить пользу родному региону».

Виктория Стрюкова, участница отборочного бассейна «Школы 21» на Камчатке: «Я думала, что в “Школе 21” нам сначала будут рассказывать теорию, а потом мы начнем выполнять задания. Но с первого дня здесь сразу погружаешься в работу — задание за заданием, командные проекты, проверки. Поначалу я пыталась просто успеть все, а потом поняла, что важнее не скорость, а разобраться и понять, что ты делаешь. И очень здорово, что рядом есть люди, с которыми можно вместе искать решение: кто-то объяснит код, кто-то подскажет, где ошибка, а потом ты уже сам помогаешь другому. Для меня “Школа 21” — это не только обучение, но и новое профессиональное сообщество. И особенно здорово, что оно формируется здесь, на Камчатке».

Елизавета Соловьева, участница отборочного бассейна «Школы 21» на Камчатке: «Когда я увидела информацию о “Школе 21”, подумала: “Почему бы не попробовать?”. Я учусь на экономиста, работаю в центре занятости и до этого практически не сталкивалась с программированием. Первые дни были настоящим вызовом: я могла потратить целый день на одну задачу, потому что не понимала даже базовых вещей. Но потом заметила, что то, что еще недавно казалось совершенно непонятным, постепенно начинает складываться в систему. Мне очень нравится это ощущение — когда своими силами разбираешься в сложной задаче и в итоге понимаешь, как она работает. Думаю, именно такие возможности помогают людям на Камчатке открывать для себя новые профессии и находить здесь, в регионе, новые точки для профессионального роста».

Илья Шокуров, участник отборочного бассейна «Школы 21» на Камчатке: «Мне 47 лет, и я считаю, что в технической сфере нельзя переставать учиться. Я много лет работаю с технологиями, но разработка для меня — новое направление, поэтому решил попробовать себя в нем. Когда несколько лет назад услышал о “Школе 21”, запомнил этот проект, а когда кампус открылся на Камчатке, понял, что теперь могу попробовать сам. Здесь все очень практично: тебе дают задачу, ты не знаешь, как ее решить, и начинаешь искать ответ — сам, с помощью коллег. По сути, это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и в работе. Хочу разобраться в разработке глубже и посмотреть, как новые навыки помогут мне в профессии. Думаю, здорово, что такие возможности появились у нас на Камчатке — не нужно уезжать в другой регион, чтобы осваивать современные технологии».

Кампус «Школы 21» на Камчатке расположен по адресу: ул. Ленинская, 59, работает круглосуточно, 365 дней в году. Площадь — 550 м². Здесь оборудованы 30 рабочих станций и полный набор функциональных зон для обучения, проектной деятельности и развития профессионального сообщества.