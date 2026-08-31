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МТС приветствует решение ГКРЧ о выделении частот 5G

МТС приветствует решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) предоставить операторам связи «большой четверки» частоты в диапазоне 4,63-4,99 ГГц для строительства сетей связи 5G и разрешить использование в новом стандарте частот, выделенных под LTE. Соответствующее решение ГКРЧ приняла 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы признательны Правительству России и Министерству цифрового развития за долгожданное решение, дающее новый импульс развитию телеком-отрасли и цифровой индустрии страны. Развертывание сетей 5G также подстегнет технологическое обновление инфраструктуры операторов и ускорит процесс импортозамещения. Мы готовились к этому 10 лет - испытывали технологии 5G, запускали тестовые зоны, вложив за последние годы в модернизацию и расширению инфраструктуры около 50 млрд руб.», - отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«До запуска коммерческих сетей 5G в 4,9 ГГц нужно пройти ряд этапов. Регуляторы должны принять правила применения оборудования 5G, сертифицировать его, предоставить разрешения на использование частот, а операторы - развернуть сеть на отечественном оборудовании. В этом отношении у нас есть серьезный задел благодаря тесному партнерству с компанией «Иртея», входящей в группу МТС. Мы уже эксплуатируем 4G-оборудование этого вендора и готовимся к установке его первых базовых станций 5G на своей сети», - сказала Галактионова.

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