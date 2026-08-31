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Московские технологии 3D-печати металлом применят для серийного выпуска крупных деталей

Столичный производитель Am.Tech подтвердил российское происхождение собственного принтера для аддитивной серийной печати металлических деталей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2026 г. компания открыла производство аддитивного оборудования, предназначенного для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления, на территории Московского цифрового завода.

«Предприятие продолжает формировать отечественную линейку оборудования для 3D-печати металлом — от компактных решений до промышленных систем для серийного выпуска крупных деталей. Представленный в портфеле компании принтер с двумя лазерами мощностью 500 Вт каждый рассчитан на интенсивную эксплуатацию и позволяет повысить эффективность производственного процесса. Подтверждение российского происхождения и включение в Реестр отечественной промышленной продукции усиливают позиции столичной разработки на рынке и упрощают ее внедрение в проекты местных заказчиков», — сказал Анатолий Гарбузов.

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AMT-32 включен в Реестр российской промышленной продукции в соответствии с требованиями постановления Правительства России № 719. Принтер оснащен двухлазерной системой, которая позволяет одновременно обрабатывать разные зоны построения и за счет этого повышать производительность. Усиленная трехступенчатая система фильтрации обеспечивает стабильную работу оборудования при интенсивной печати.

Ранее в Реестр вошел 3D-принтер AMT-16 — установка этой же компании для печати металлом. Оба устройства работают по технологии селективного лазерного сплавления. AMT-16 — компактная система для проведения НИОКР, прототипирования, изготовления небольших изделий и выпуска малых серий, а AMT-32 — более производительная установка для серийного выпуска крупных деталей и выполнения продолжительных циклов.

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