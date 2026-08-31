Мошенники звонят татарстанцам по четвергам и используют для обмана школьную повестку

МТС и Positive Technologies в преддверие нового учебного года представили совместное исследование, посвященное цифровой безопасности детей и родителей. Аналитики выяснили, что чаще всего для воздействия на несовершеннолетних злоумышленники используют звонки (43%). Большая часть заблокированных нежелательных вызовов в адрес детей пришлась на пять регионов – Москву и Санкт-Петербург с областями, Краснодарский край, Ростовскую область и Татарстан. Почти половина звонков приходится на пользователей в возрасте 11-14 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За I полугодие 2026 г. в адрес россиян в возрасте до 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков — это 4,4% от общего числа. Абсолютное большинство из них были вовремя выявлены и заблокированы. Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 43% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 37%, детей 6–10 лет — 21%. Мошенники чаще всего звонят в будни, в Татарстане пик приходится на четверг в 11 ч — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на вызов.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18% — «спасти себя», 8% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

Примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

По данным аналитиков МТС и Positive Technologies, в отношении родителей мошенники адаптируют старые схемы под школьную повестку. Фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы в родительских чатах, поступление выплат, запись в кружки или к репетитору. Преступники пользуются загруженностью родителей перед 1 сентября: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Мошенники умело и быстро подстраиваются под повестку, усыпляя нашу бдительность. К сожалению, дети остаются одной из наиболее уязвимых групп. Чтобы защитить их, недостаточно информировать о новых схемах обмана, нужно объяснять логику и универсальные правила защиты - не сообщать никому коды из СМС и пароли, не раскрывать информацию о семье и завершать разговор, если собеседник торопит, запугивает, требует не обсуждать ничего с близкими. Хорошо, если в вашей семье есть секретное кодовое слово для критических ситуаций. Для защиты на технологическом уровне, я рекомендую проверить, установлен ли на устройствах детей «родительский контроль» с фильтрацией опасного контента и блокировкой нежелательных звонков, а также использовать другие современные инструменты, чтобы уберечь своих близких от киберпреступников», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Согласно исследованию МТС и Positive Technologies, помимо «детских» тем, для воздействия на несовершеннолетних мошенники используют те же легенды, что и при атаках на взрослых: представляются сотрудниками операторов связи (20%), госорганов (16%), социальных служб (14%), предлагают дополнительный доход (14%), выдают себя за представителей почты и маркетплейсов (9%).