Мошенники звонят хабаровским детям с предложением заработка

МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в преддверии 1 сентября. За январь-июнь 2026 г. российским пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации становятся звонки (43%). При звонках несовершеннолетним злоумышленники в Хабаровском крае чаще всего предлагают инвестиции и дополнительный доход (40,3%), представляются сотрудниками операторов связи (28%), а также звонят от имени госорганов (8,7%).

Наиболее уязвимая возрастная группа - дети 11-14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15-17 лет - 36,8%, детей 6-10 лет - 20,7%. Чаще всего в Хабаровском крае мошенники звонят детям в будние дни, пик приходится на четверг, 10 утра.

Главный метод воздействия на детей - игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% – «спасти себя», 7,6% – на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

«Перед началом учебного года злоумышленники становятся особенно активны и обновляют свои «легенды» – фишинг маскируют под электронные дневники, фальшивые магазины - под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения - под сборы в родительских чатах. При этом, все чаще мошенники используют многоступенчатые схемы: звонок – мессенджер – предложение перейти по ссылке. Чтобы автоматически выявлять и блокировать опасный контент, МТС всегда использует комплексный подход. Защита от нежелательных звонков и фильтрация опасной информации с помощью ИИ работает на всех этапах», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.